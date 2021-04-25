Примера. Севилья дышит в спину грандам, а Хетафе отрывается от зоны риска

"Хетафе" в нужный момент выдал одну из лучших своих игр в сезоне. Гости сыграли четко в защите, агрессивно в прессинге и не теряли концентрацию. Этого хватило для уверенной победы.

По сути, у "Уэски" и моментов не было - вспомнить можно лишь удар Рафы Мира головой под конец первого тайма. В остальном воротам угрожал только "Хетафе", который по итогу довольствовался двумя мячами. Энес Унал оформил дубль, сперва добив мяч в сетку после удара головой Маты, а затем здорово приложившись метров с 20-22.

5 - Enes Ünal has been involved in five goals in his last seven league games (three goals & two assists) after no goal involvements in his first 16 LaLiga games for Getafe. Reaction. pic.twitter.com/SWV6OYBca6 — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

Территориальное преимущество "Уэски" в конце матча не принесло ей дивидендов - "Хетафе" выполнил аж 23 выноса и довел встречу до победы.

В таблице команда Пепе Бордаласа осталась 15-й, но теперь у нее 34 очка, а, значит, 5 баллов отрыва от зоны вылета. Касательно "Уэски", то она в данный момент стоит на вылет с 27 очками.

32-й тур Примеры. Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Хетафе" - 0:2

Голы: Унал, 20, 52

"Уэска": Андрес Фернандес - Вавро (Сиовас, 46), Пулидо, Инсуа (Серхио Гомес, 68) - Москера - Педро Лопес (Думбия, 68), Феррейро, Сеоане (Эскриче, 46), Галан - Сандро Рамирес (Окадзаки, 77), Рафа Мир

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Тимор, Оливера - Ньом (Иглесиас, 83), Арамбарри, Максимович (Аленья, 88), Кукурелья - Унал (Чема, 79), Мата (Анхель, 88)

Предупреждения: Феррейро, 40, Эскриче, 49 - Арамбарри, 71, Дамьен Суарес, 90+2, Иглесиас, 90+2

"Сельта" прервала серию из трех подряд неудач, тогда как "Осасуна" проиграла впервые за семь туров чемпионата.

Успех "Кельтов" закономерен - они были лучшей командой, острее атаковали, да и в отборе работали эффективнее - 19 успешных попыток против 12 у гостей. Голы у "Сельты" тоже получились красивыми - Аспас на дриблинге разобрался с опекунами и попал точно под штангу, а Мурильо эффектно пробил со второго этажа.

IAGO ASPAS @aspas10 en #CeltaOsasuna



90 Minutos

1 Gol

1 Tiro a puerta

2 Regates completados 100%

42 Toques

3 pases clave

Puntuación: 7.1



El faro del Celta. Si está enchufado, los celestes van sobre raíles. Queremos más de esto, Sr.Aspas.#KingOfTheMatch pic.twitter.com/bVYfMx4yfs — La Pizarra Celtista (@pizarraceltista) April 25, 2021

"Осасуна" отыграла один мяч с пенальти, который на свои ворота привез лидер "Сельты" Аспас, но не более того.

Победа позволила "Сельте" обойти "Осасуну" в таблице - теперь у галисийцев 41 очко, а у басков - 40. Обе команды идут в середине таблицы и остаток сезона могут играть в свое удовольствие - вылет им не грозит, а до зоны еврокубков уже не добраться.

32-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Аспас, 42, Мурильо, 64 - Роберто Торрес, 77 (с пенальти)

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Мурильо, Фонтан (Араухо, 82) - Тапиа - Браис Мендес (Солари, 61), Денис Суарес, Нолито (Бельтран, 61) - Аспас, Мина (Мартин, 82)

"Осасуна": Эррера - Рамальо, Унаи Гарсия, Ронкалья, Крус (Ману Санчес, 46) - Ойер (Авила, 73), Монкайола, Брашанац - Барха (Хони, 46), Будимир (Гальего, 74), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 46)

Предупреждения: Аспас, 75 - Крус, 25, Брашанац, 32, Ойер, 36, Ману Санчес, 88

Просто поразительно, насколько спокойно выигрывает свои матчи "Севилья". Это пятая победа "Нервиона" подряд в Ла Лиге, и опять соперник капитулировал еще к середине матча.

Героем встречи стал Папу Гомес, который постепенно обживается в Испании после скандального ухода из "Аталанты". Аргентинец мог забить сам на старте, но пробил чуть выше; затем он заработал пенальти, с которого отличился Иван Ракитич, а напоследок еще и отдал голевую на Лукаса Окампоса. К слову, это первый гол с игры для экс-вингера "Марселя" в текущем чемпионате.

У "Гранады" не получилось вообще ничего - за все 90 минут она сподобилась лишь на один удар в створ ворот с игры, и лишь неожиданный пенальти за игру локтем Акуньи позволил гостям размочить счет.

70 - @SevillaFC_ENG have won 70 points in 33 @LaLigaEN games this season (W22 D4 L7), their best-ever points total at this stage of a top-flight campaign. Candidate. pic.twitter.com/BElOYGX9hs — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

Благодаря победе "Севилья" приблизилась к "Реалу" и "Барсе" на расстояние одного очка - у извечных грандов Примеры сейчас 71 балл, у "Нервиона" - 70. Борьба за медали будет жаркой, это точно. Касательно "Гранады", то она 8-я с 42 баллами и с сугубо теоретическими шансами зацепиться за еврокубки по итогам сезона.

32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Гранада" - 2:1

Голы: Ракитич, 16 (с пенальти), Окампос, 53 - Сольдадо, 90 (с пенальти)

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Гомес (Оливер, 73) - Сусо (Жоан Жордан, 59), де Йонг (Эн-Несири, 59), Окампос

"Гранада": Руи Силва - Неуэн Перес, Херман Санчес, Виктор Диас - Фулькье, Эррера, Гоналон (Монторо, 59), Нева (Молина, 72) - Кенеди, Суарес (Сольдадо, 68), Пуэртас

Предупреждения: Акунья, 90, Кунде, 90+1 - Кенеди, 34, Пуэртас, 67, Монторо, 87