Примера. Севилья дышит в спину грандам, а Хетафе отрывается от зоны риска

"Хетафе" в нужный момент выдал одну из лучших своих игр в сезоне. Гости сыграли четко в защите, агрессивно в прессинге и не теряли концентрацию. Этого хватило для уверенной победы.

По сути, у "Уэски" и моментов не было - вспомнить можно лишь удар Рафы Мира головой под конец первого тайма. В остальном воротам угрожал только "Хетафе", который по итогу довольствовался двумя мячами. Энес Унал оформил дубль, сперва добив мяч в сетку после удара головой Маты, а затем здорово приложившись метров с 20-22.

5 - Enes Ünal has been involved in five goals in his last seven league games (three goals & two assists) after no goal involvements in his first 16 LaLiga games for Getafe. Reaction. pic.twitter.com/SWV6OYBca6