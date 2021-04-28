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Марсело может пропустить ответный матч с Челси
Все из-за выборов
Защитник мадридского "Реала" Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Челси", пишет El Mundo.
По информации источника, Марсело пригласили для участия в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Выборы состоятся 4 мая, за день до матча с "Челси". Марсело не сможет прилететь в Лондон с "Реалом", так как это нарушило бы "пузырь", в котором находится команда.
Сообщается, что Марсело пытается получить разрешение на пропуск выборов, однако на данный момент власти отказывают игроку.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Челси", прошедший в Мадриде (Испания), завершился ничьей — 1:1.
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