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Марсело может пропустить ответный матч с Челси

Испания
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Все из-за выборов

Марсело может пропустить ответный матч с Челси

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Челси", пишет El Mundo.

По информации источника, Марсело пригласили для участия в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Выборы состоятся 4 мая, за день до матча с "Челси". Марсело не сможет прилететь в Лондон с "Реалом", так как это нарушило бы "пузырь", в котором находится команда.

Сообщается, что Марсело пытается получить разрешение на пропуск выборов, однако на данный момент власти отказывают игроку.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Челси", прошедший в Мадриде (Испания), завершился ничьей — 1:1.

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В статье: Лига чемпионов Марсело Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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