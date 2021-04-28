Марсело может пропустить ответный матч с Челси

Защитник мадридского "Реала" Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Челси", пишет El Mundo.

По информации источника, Марсело пригласили для участия в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Выборы состоятся 4 мая, за день до матча с "Челси". Марсело не сможет прилететь в Лондон с "Реалом", так как это нарушило бы "пузырь", в котором находится команда.

Сообщается, что Марсело пытается получить разрешение на пропуск выборов, однако на данный момент власти отказывают игроку.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Челси", прошедший в Мадриде (Испания), завершился ничьей — 1:1.