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Барса конкурирует с басками. Какие клубы Примеры делают ставку на собственных воспитанников
Про кантеранос
- Собственные воспитанники называются в Испании термином "кантеранос".
- Согласно правилам УЕФА, футболист считается собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.
Академия: Баррейро
Дислокация: Виго, Галисия
Суммарная стоимость кантеранос: 60,5 млн евро
Самый дорогой воспитанник: ПЛЗ/НАП Санти Мина, ПЛЗ Браис Мендес – по 12 млн евро
"Сельта", исходя из своего бюджета, амбиций и возможностей, довольно неплохо идет в национальном чемпионате, занимая место в середине турнирной таблицы. Моруиньо (не Жозе, а Карлос), являющийся президентом и мажоритарным акционером "Кельтов", часто говорил о том, что галисийский клуб должен развиваться не путем скупки средних легионеров, а с помощью постоянного развития своей академии. Сказано – сделано: например, в 2018-ом году сразу пятеро игроков были призваны в первый состав из команды Б.
Баррейро – одна из самых старых испанских академий, а Карлос Моуриньо хорошо ее финансирует: по своему бюджету футбольная школа "Сельты" входит в десятку наиболее обеспеченных в стране.
Академия: Сиудад Депортива Вильярреал
Дислокация: Вильярреал, Валенсийское сообщество
Суммарная стоимость кантеранос: 152,9 млн евро
Самый дорогой воспитанник: ЗЩ Пау Торрес – 50 млн евро
Президентом "Вильярреала" является Фернандо Роиг – один из самых уважаемых испанских футбольных функционеров. Именно он, по сути, и выстраивал всю работу академии Сиудад Депортива Вильярреал, за последние три сезона давшей "Желтой подводной лодке" практически половину состава первой команды.
Примечательно, что кантеранос играют в "Вильярреале" центральные роли: трудно представить трудовой коллектив Унаи Эмери без Пау Торреса, Жерара Морено или Самуэля Чуквуэзе.
Академия: Ла Масия
Дислокация: Барселона, Каталония
Суммарная стоимость кантеранос: 275 млн евро
Самый дорогой воспитанник: НАП Лионель Месси и НАП Ансу Фати – по 80 млн евро
Масия – самая дорогая академия в мире: ее ежегодное содержание обходится в 30 млн евро. В футбольной школе, названной именем Ориоля Торта, блестящего специалиста по работе с детьми и подростками, невероятная конкуренция: сюда приезжают со всего мира, и пробиться, пусть даже в команду малышей, чрезвычайно сложно. Об уровне Ла Масии говорит лишь один красноречивый факт: в 2011-ом году все три главных претендента на "Золотой мяч" (Месси, Хави, Иньеста) являлись кантеранос "Барсы".
При старом-новом президенте Жоане Лапорте финансирование клубной академии увеличится: "Кабан" считает, что именно Ла Масия придает "Барсе" идентичность, столь необходимую по-настоящему большому клубу.
Академия: Субиэта
Дислокация: Сан-Себастьян, Страна басков
Суммарная стоимость кантеранос: 185,5 млн евро
Самый дорогой воспитанник: ПЛЗ/НАП Микель Ойарсабаль – 70 млн евро
Субиэта – третья самая дорогая футбольная академия Испании, и "Сосьедад" делает серьезнейший акцент на собственных воспитанниках. Они формируют первую команду, они являются сенаторами раздевалки, они же приносят доход в клубную казну: продажа Антуана Гризманна принесла 54 млн евро, трансферы Асьера Ильярраменди и Иньиго Мартинеса – по 32 млн евро, переход Альваро Одриосолы – 30 млн евро.
Поражает, пожалуй, то мистическое постоянство, с которым Субиэта ежегодно отправляет в первую команду талантливых проспектов. Сейчас, например, много разговоров ходит о гипотетической продаже капитана Микеля Ойарсабаля, но есть уже трое кантеранос, готовые занять его место в основном составе.
Понятно, что им потребуется время, но дело в другом: Субиэта действительно работает как конвейер.
Академия: Лесама
Дислокация: Бильбао, Страна басков
Суммарная стоимость кантеранос: 164,8 млн евро
Самый дорогой воспитанник: ВР Унаи Симон – 30 млн евро
Раньше между баскскими клубами действовало негласное соглашение – каждый курировал и отбирал талантливую молодежь из своего региона: то есть "Атлетик" работал по Бискайе, "Сосьедад" по Гипускоа, а "Алавес" по Алаве. Лесама первой нарушила старое правило, начав поиски по всей Стране басков, а также Наварре (это граничащее с Эускади автономное сообщество, где тоже живет много басков, главная команда провинции – "Осасуна") и даже Южной Америке, куда мигрировало множество баскских семей.
На недовольство других баскских академий Лесама не обращала внимания, ставя во главу угла то обстоятельство, что "Атлетик" уникальный клуб: за него могут выступать только баски и воспитанники баскских футбольных школ.
Лесама – вторая самая дорогая академия Испании, и десятая самая крупнобюджетная в мире. При этом "Атлетик" проводит чрезвычайно жесткую трансферную политику, если дело касается его воспитанников – этих футболистов можно приобрести только по клаусуле, сумме безусловного выкупа, прописанной в контракте.
Пример?
Допустим, игрок оценивается рынком в 50 млн евро, а его клаусула составляет 100 млн евро (ее всегда прописывают выше). Если торгуются два клуба, то, с большой долей вероятности, они сойдутся на средней цифре между двумя показателями, и футболист будет куплен за 70-80 млн евро.
Так поступают все, но только не "Атлетик". Он продаст лишь по клаусуле или не продаст вовсе.
Кантеранос в командах Примеры:
17 – "Атлетик"
15 – "Сосьедад"
11 – "Барселона", "Вильярреал", "Сельта"
8 – "Осасуна"
7 – "Валенсия"
5 – "Реал"
3 – "Алавес", "Бетис"
2 – "Атлетико", "Гранада", "Севилья", "Эльче", "Леванте"
1 – "Вальядолид", "Хетафе"
0 – "Эйбар", "Кадис", "Уэска"
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