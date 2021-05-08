Примера. Атлетик и Леванте упустили победы, Рафа Мир не спас Уэску

В этом матче очки были важны только "Алавесу", но подтвердить свои амбиции на поле у басков не получилось.

Пере Понс открыл счет после неудачного выноса Робера, однако дальше "Алавес" зачем-то оставил пространство за спинами защитников, которым "Лягушки" мигом воспользовались. Их капитан Хосе Луис Моралес оформил дубль за шесть минут, отлично распорядившись мячом в контратаках.

По ходу второго тайма тренер "Алавеса" Хави Кальеха поочередно выпустил всех игроков атаки, имевшихся у него в распоряжении, и в конце концов навал принес результат - Хоселу сравнял счет после подачи со стандарта.

12e but de la saison pour José Luis Morales en Liga !



@pedritonumeros | #AlavesLevante pic.twitter.com/Utu1eyK000 — LigActu ???????? (@LigActu) May 8, 2021

Одно очко - не предел мечтаний басков, но и оно прямо сейчас позволило команде оторваться от зоны вылета уже на 2 очка: у "Алавеса" 32 пункта, а у идущей 18-й "Уэски" - 30. Касательно "Леванте", то он комфортно устроился на 13-й позиции с 39 очками и никаких турнирных задач давно не решает.

35-й тур Примеры. Витория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Леванте" - 2:2

Голы: Понс, 30, Хоселу, 87 - Моралес, 36, 42

"Алавес": Пачеко - Наварро (Дейверсон, 86), Лагуардия, Лежен, Дуарте (Эдгар Мендес, 74) - Пина (Падилья, 86), Батталья - Понс (Лукас Перес, 46), Пелетейро (Пеллистри, 67), Риоха - Хоселу

"Леванте": Карденас - Мирамон, Постиго (Везу, 56), Робер, Клерк - де Фрутос, Мальса, Мелеро (Дюкуре, 83), Моралес (Барди, 56) - Кантеро (Сон, 73), Дани Гомес (Дуарте, 83)

Предупреждения: Риоха, 44, Батталья, 79 - Кантеро, 51

Сложный для просмотра матч, прошедший в невысоком темпе и с огромным количеством неточных передач.

Единственное (и какое!) светлое пятно - невероятный гол Рафы Мира прямым ударом метров с 27-30. Вышедший из ворот Ледесма совершенно не ожидал такого поворота и был вынужден капитулировать.

Тем не менее, "Уэска" все равно проиграла из-за слабой обороны. Мауро Лопес отличился после подачи с углового, а решающий мяч гости вообще забили себе сами, неудачно пытаясь исполнить вынос.

1 - Cádiz are the first team to win a LaLiga game with more goals than shots on target (2/1) and a lower possession figure (33.9%) since Granada against Real Madrid in February 2013 (1/0 - 27.4%). Effectiveness. pic.twitter.com/GuwZtWENe6 — OptaJose (@OptaJose) May 8, 2021

Шансы "Уэски" на сохранение прописки еще снизились - за три тура до финиша она 18-я с 30 очками в активе. Команде Пачеты нужна победа, чтобы покинуть зону риска. Что касается "Кадиса", то у него 11-я позиция и 43 балла.

35-й тур Примеры. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Уэска" - 2:1

Голы: Мауро Лопес, 43, Сильва, 45 (автогол) - Рафа Мир, 45+1

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Мауро Лопес, Акапо - Алехо (Собрино, 74), Йонссон, Хосе Мари (Гарридо, 90), Мальбашич (Переа, 86) - Шапоньич (Негредо, 74), Лосано (Искьердо, 74)

"Уэска": Альваро Фернандес - Вавро (Педро Лопес, 46), Сиовас, Сильва (Окадзаки, 85) - Маффео (Эскриче, 58), Феррейро, Москера (Серхио Гомес, 46), Рико (Думбия, 58), Галан - Рафа Мир, Сандро Рамирес

Предупреждения: Хосе Мари, 49, Йонссон, 61, Карселен, 79, Фали Хименес, 90+1

Тот случай, когда дерби заслуживало зрителей. Команды очень старались, действовали на встречных курсах и смотреть за их борьбой было очень интересно.

В первом тайме соперники быстро обменялись голами: Морсильо забил после шикарной веерной комбинации с пасом пяткой от Вильялибре; Брашанац ответил, замкнув на ближней штанге кросс от Круса.

Примерно с 50-й минуты "Атлетик" начал поддавливать соперника, заперев его в штрафной. Некоторое время памплонцы продержались, но дрогнули, когда Беренгер навесом нашел на дальней штанге неприкрытого Сансета.

9 - @Athletic_en haven’t lost any of their last nine @LaLigaEN matches (W2 D7), their best unbeaten streak in the competition since January 2018 (GP10 W3 D7) with José Ángel Ziganda as coach. Rock. — OptaJose (@OptaJose) May 8, 2021

Все тот же Ойян мог убивать интригу через несколько минут, но не попал в дальний угол после кросса Баленсиаги, чем подарил "Осасуне" еще один шанс, которым та воспользовалась под занавес игры - Гальего подал, а Будимир забил.

В таблице ничья вывела "Атлетик" на 8-е место с 46 очками. У "Осасуны" 12-я позиция и 41 балл.

35-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Осасуна" - 2:2

Голы: Морсильо, 1, Сансет, 62 - Брашанац, 12, Будимир, 89

"Атлетик": Симон - де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Унаи Лопес, 80), Венседор, Весга, Морсильо (Ибаи Гомес, 75) - Сансет (Рауль Гарсия, 80), Вильялибре (Уильямс, 75)

"Осасуна": Эррера - Рамальо (Видаль, 72), Аридане, Давид Гарсия, Крус (Рубен Гарсия, 72) - Роберто Торрес (Хони, 79), Монкайола, Торро (Авила, 71), Брашанац, Барха (Гальего, 88) - Будимир

Предупреждения: Венседор, 51 - Торро, 26, Брашанац, 90+1