Примера. Атлетик и Леванте упустили победы, Рафа Мир не спас Уэску

В этом матче очки были важны только "Алавесу", но подтвердить свои амбиции на поле у басков не получилось.

Пере Понс открыл счет после неудачного выноса Робера, однако дальше "Алавес" зачем-то оставил пространство за спинами защитников, которым "Лягушки" мигом воспользовались. Их капитан Хосе Луис Моралес оформил дубль за шесть минут, отлично распорядившись мячом в контратаках.

По ходу второго тайма тренер "Алавеса" Хави Кальеха поочередно выпустил всех игроков атаки, имевшихся у него в распоряжении, и в конце концов навал принес результат - Хоселу сравнял счет после подачи со стандарта.

Одно очко - не предел мечтаний басков, но и оно прямо сейчас позволило команде оторваться от зоны вылета уже на 2 очка: у "Алавеса" 32 пункта, а у идущей 18-й "Уэски" - 30. Касательно "Леванте", то он комфортно устроился на 13-й позиции с 39 очками и никаких турнирных задач давно не решает.

35-й тур Примеры. Витория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Леванте" - 2:2

Голы: Понс, 30, Хоселу, 87 - Моралес, 36, 42

"Алавес": Пачеко - Наварро (Дейверсон, 86), Лагуардия, Лежен, Дуарте (Эдгар Мендес, 74) - Пина (Падилья, 86), Батталья - Понс (Лукас Перес, 46), Пелетейро (Пеллистри, 67), Риоха - Хоселу

"Леванте": Карденас - Мирамон, Постиго (Везу, 56), Робер, Клерк - де Фрутос, Мальса, Мелеро (Дюкуре, 83), Моралес (Барди, 56) - Кантеро (Сон, 73), Дани Гомес (Дуарте, 83)

Предупреждения: Риоха, 44, Батталья, 79 - Кантеро, 51

Сложный для просмотра матч, прошедший в невысоком темпе и с огромным количеством неточных передач.

Единственное (и какое!) светлое пятно - невероятный гол Рафы Мира прямым ударом метров с 27-30. Вышедший из ворот Ледесма совершенно не ожидал такого поворота и был вынужден капитулировать.

Тем не менее, "Уэска" все равно проиграла из-за слабой обороны. Мауро Лопес отличился после подачи с углового, а решающий мяч гости вообще забили себе сами, неудачно пытаясь исполнить вынос.

1 - Cádiz are the first team to win a LaLiga game with more goals than shots on target (2/1) and a lower possession figure (33.9%) since Granada against Real Madrid in February 2013 (1/0 - 27.4%). Effectiveness. pic.twitter.com/GuwZtWENe6