Лопетеги – о ничье с Реалом: Грустно, что Севилья потеряла два очка. Пенальти чистый, если судья его назначил

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал итог поединка Ла Лиги с мадридским "Реалом" (2:2). Цитирует наставника Marca.

"Я не припоминаю сэйвов нашего голкипера и явных моментов у наших ворот. Результат оставляет горький привкус. Мне жаль парней. Победа над "Реалом" на выезде была бы очень важна. Я горжусь ребятами, мне не в чем их упрекнуть. Грустно, что мы потеряли два очка в последний момент".