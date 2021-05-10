  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лопетеги – о ничье с Реалом: Грустно, что Севилья потеряла два очка. Пенальти чистый, если судья его назначил
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопетеги – о ничье с Реалом: Грустно, что Севилья потеряла два очка. Пенальти чистый, если судья его назначил

Испания
(1 голосов)

Логичный Хулен

Лопетеги – о ничье с Реалом: Грустно, что Севилья потеряла два очка. Пенальти чистый, если судья его назначил

Sevilla

Новина українською

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал итог поединка Ла Лиги с мадридским "Реалом" (2:2). Цитирует наставника Marca.

"Я не припоминаю сэйвов нашего голкипера и явных моментов у наших ворот. Результат оставляет горький привкус. Мне жаль парней. Победа над "Реалом" на выезде была бы очень важна. Я горжусь ребятами, мне не в чем их упрекнуть. Грустно, что мы потеряли два очка в последний момент".

"Мое мнение по поводу пенальти? Чистый 11-метровый, если его назначили. Я не могу с уверенностью сказать, при каких обстоятельствах за игру рукой дают пенальти. На прошлой неделе подобное случилось с нами, а пенальти не назначили".

Читайте такжеПримера. Реал - Севилья 2:2. ВАР перечеркнул амбиции Мадрида

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Севилья Хулен Лопетеги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...