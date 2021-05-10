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Лопетеги – о ничье с Реалом: Грустно, что Севилья потеряла два очка. Пенальти чистый, если судья его назначил
Логичный Хулен
Sevilla
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал итог поединка Ла Лиги с мадридским "Реалом" (2:2). Цитирует наставника Marca.
"Я не припоминаю сэйвов нашего голкипера и явных моментов у наших ворот. Результат оставляет горький привкус. Мне жаль парней. Победа над "Реалом" на выезде была бы очень важна. Я горжусь ребятами, мне не в чем их упрекнуть. Грустно, что мы потеряли два очка в последний момент".
"Мое мнение по поводу пенальти? Чистый 11-метровый, если его назначили. Я не могу с уверенностью сказать, при каких обстоятельствах за игру рукой дают пенальти. На прошлой неделе подобное случилось с нами, а пенальти не назначили".
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