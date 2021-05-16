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Куман: Я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию

Испания
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Главный тренер "Барселоны" не собирается уходить с команды

Куман: Я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Коуч "Барселоны" Роналд Куман поделился впечатлениями о встрече с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой, которая состоялась 13 мая:

"Я не могу вдаваться в подробности. Мы обсудили команду, сезон, результаты в последнее время. Также мы условились встретиться по завершении чемпионата. Конец сезона – лучшее время для таких разговоров. Я хочу остаться, я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию. Путь не ограничивается лишь этим сезоном.

По-моему, есть много хорошего. Нельзя говорить, что две недели назад все было прекрасно, а теперь – кошмар. Это несправедливо. Решать Лапорте, но я не переживаю. В последние недели чувствую, что ко мне относятся не вполне справедливо. Если анализировать сезон, то надо смотреть на перемены в команде, на молодых футболистов, на победу в Кубке Испании, на то, что мы на 13 очков отставали от лидера в декабре, а сейчас продолжаем бороться за титул, пускай шансы и невелики. Вот на что надо смотреть. А если почитать прессу в последнее время, то складывается впечатление, будто у нас тут какой-то провал, с чем я не согласен.

Я чувствую поддержку со стороны игроков, и у этой команды большое будущее. Если мы сумеем получить то, чего нам не хватает для следующего шага, то я буду очень заинтригован тем, как команда проведет следующий сезон", – сказал Куман.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Goal.com

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