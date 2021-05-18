Суд Мадрида обратился к ЕС с жалобой на монопольное положение ФИФА и УЕФА

Суд №17 Мадрида, который в апреле рассматривал меры, чтобы ФИФА и УЕФА не препятствовали запуску Европейской Суперлиги, хотят, чтобы суд ЕС решил, не злоупотребляют ли оба органы своим положением, своими уставами.

Всего в суд ЕС направлено 6 вопросов с упоминанием статьи 101 и 102 Соглашения о функционировании Европейского Союза, чтобы выяснить, запрещают ли они как в ФИФА, так и в УЕФА, в уставах исключительную компетенцию организовывать международные соревнования в Европе или применять санкции против клубов и игроков , которые решили войти в Европейскую Суперлигу, отмечает AS.

В разделе о юридических рассуждениях суд отмечает, что обе организации частного характера "имеют монополию на санкционирование и организацию международных профессиональных футбольных соревнований", и на примере указывает, что в статье 22 устава ФИФА обязала региональные конфедерации обеспечить, чтобы международные лиги или другие аналогичные клубы или организации лег не создавались без их согласия и одобрения.

Эти положения повторяются в статьях 49-51 устава УЕФА, возлагают на УЕФА монополию по организации международных соревнований в Европе и запрещают проведение соревнований (...), которые ранее не были разрешены УЕФА.

Согласно декларации от 21 января обе ассоциации имеют монополию. Судья также отмечает, что в рамках текущего судебного процесса особенности Суперлиги, поднятые президентом "Реала" Флорентино Пересом и другими 11 клубами, участвующими в проекте, существенно влияют на рынок Европейского Союза (ЕС), поскольку направлены на организацию футбольных соревнований, влекущие за собой коммерциализацию экономических прав. Поэтому он считает оправданным принятие судом ЕС решения относительно признаков монополии в срочном порядке "ввиду существования общих интересов, требующих равномерного применения законодательства ЕС".

Несомненно социальное и экономическое значение, следует из судебных процессов и толкования законодательства Сообщества, требует немедленного решения судом Европейского Союза о применении положений Сообщества, - подчеркивает он.

Кроме того, суд Мадрида напоминает, что поскольку в правовой системе существует предпосылка, регулирующего защитное правовое регулирование рыночной экономики и, следовательно, свободной конкуренции, предполагается, что существует запрет злоупотребления доминирующим положением.