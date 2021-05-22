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Николо Скира: Месси продлит контракт с Барселоной
Легенда клуба останется в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается остаться в клубе, сообщает Николо Скира.
Контракт с аргентинцем будет вскоре продлен до лета 2023-го года. Его детали пока не уточняются.
Лионель Месси выступает за каталонцев с 2005-го, и уже провел 778 матчей за свой клуб. В текущем сезоне вингер провел 35 матчей за "сине-гранатовых" в Ла Лиге, забил 30 голов и отдал 11 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро.
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Источник:NicoSchira
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
22.05.2021 в 15:48
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dmitroj88
22.05.2021 в 15:36
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prockop4uck (Киев)
22.05.2021 в 15:30
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