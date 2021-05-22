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Николо Скира: Месси продлит контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Легенда клуба останется в Испании

Николо Скира: Месси продлит контракт с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается остаться в клубе, сообщает Николо Скира.

Контракт с аргентинцем будет вскоре продлен до лета 2023-го года. Его детали пока не уточняются.

Лионель Месси выступает за каталонцев с 2005-го, и уже провел 778 матчей за свой клуб. В текущем сезоне вингер провел 35 матчей за "сине-гранатовых" в Ла Лиге, забил 30 голов и отдал 11 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона Испания
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Источник:
NicoSchira

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
22.05.2021 в 15:48
Барса снова будет гордо заявлять, что у них играет незаменимый и один единственный в своем вроде, пока в тоже время в финалы ЛЧ будут выходить МС, Бавария, Ливер, ПСЖ и остальные... )))
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dmitroj88
22.05.2021 в 15:36
Да и так было очевидно, что никто от гранатовой сиськи его не оторвет. Просто глупый и капризный ребенок, который важничает перед взрослыми.
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prockop4uck (Киев)
22.05.2021 в 15:30
Ну тогда конец барсе.
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