Николо Скира: Месси продлит контракт с Барселоной

Капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается остаться в клубе, сообщает Николо Скира.

Контракт с аргентинцем будет вскоре продлен до лета 2023-го года. Его детали пока не уточняются.

Лионель Месси выступает за каталонцев с 2005-го, и уже провел 778 матчей за свой клуб. В текущем сезоне вингер провел 35 матчей за "сине-гранатовых" в Ла Лиге, забил 30 голов и отдал 11 ассистов. Его цена составляет 80 млн евро.