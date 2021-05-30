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Рауль - приоритет Реала на пост тренера
Экс-игрок "сливочных" имеет большие шансы возглавить команду
Фото: JuniperSports/автор невідомий
"Реал Мадрид" продолжает искать кандидатов на пост нового наставника команды.
Руководство клуба очень хочет пригласить Маурисио Почеттино, но в то же время вернуть 49-летнего специалиста желает "Тоттенхэм". Это может стать преградой для "сливочных".
Если договориться с аргентинцем не удастся, "Реал" назначит на пост главного тренера Рауля Гонсалеса, который сейчас тренирует "Кастилью".
Экс-коуч "Интера" Антонио Конте уже не является приоритетом для мадридцев, хотя его приход до сих пор не исключен.
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