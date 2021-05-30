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Рауль - приоритет Реала на пост тренера

Испания
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Экс-игрок "сливочных" имеет большие шансы возглавить команду

Рауль - приоритет Реала на пост тренера

Фото: JuniperSports/автор невідомий

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"Реал Мадрид" продолжает искать кандидатов на пост нового наставника команды.

Руководство клуба очень хочет пригласить Маурисио Почеттино, но в то же время вернуть 49-летнего специалиста желает "Тоттенхэм". Это может стать преградой для "сливочных".

Если договориться с аргентинцем не удастся, "Реал" назначит на пост главного тренера Рауля Гонсалеса, который сейчас тренирует "Кастилью".

Экс-коуч "Интера" Антонио Конте уже не является приоритетом для мадридцев, хотя его приход до сих пор не исключен.

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В статье: Антонио Конте Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
AS

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