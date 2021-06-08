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Сын Йохана Кройфа вернулся в Барселону

Испания
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Сын Йохана Кройфа вернулся в Барселону

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Голландский специалист Йорди Кройф трудоустроился в менеджмент каталонской "Барселоны". Об этом он сообщил лично в Твиттере. Йорди – воспитанник и бывший футболист "сине-гранатовых". Также он выступал за "МЮ", "Алавес" и донецкий "Металлург".

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47-летний нидерландец будет работать в техническом секретариате каталонцев.

С августа 2020-го Йорди тренировал клуб "Шэньчжэнь", он договорился с руководством о досрочном расторжении трудового договора. Также специалист ранее работал в "Маккаби" (Тель-Авив), "Чунцин Лифань" и сборной Эквадора.

В прошлом сезоне команда Рональда Кумана заняла третье место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов от "ПСЖ" в 1/8 финала турнира.

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В статье: Барселона Йорди Кройф
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Источник:
Mundo Deportivo

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