Ради Барселоны Пике готов пойти на снижение зарплаты

Защитник "Барселоны" Жерар Пике несколько дней назад встретился с президентом клуба Жоаном Лапортой. Менеджер хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для "Барселоны" неудачно.

Кроме того, в ходе этой встречи Пике и Лапорта обсудили будущее футболиста. Испанец выразил готовность пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.

Срок действующего контракта Пике с "Барселоной" истекает в 2024 году. 34-летний защитник может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей.

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман считает Пике ключевым игроком команды и рассчитывает на него в следующем сезоне.