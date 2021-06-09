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Ради Барселоны Пике готов пойти на снижение зарплаты
Жерар Пике хочет помочь клубу справиться с кризисом
AS
Защитник "Барселоны" Жерар Пике несколько дней назад встретился с президентом клуба Жоаном Лапортой. Менеджер хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для "Барселоны" неудачно.
Кроме того, в ходе этой встречи Пике и Лапорта обсудили будущее футболиста. Испанец выразил готовность пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.
Срок действующего контракта Пике с "Барселоной" истекает в 2024 году. 34-летний защитник может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей.
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман считает Пике ключевым игроком команды и рассчитывает на него в следующем сезоне.
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