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Ради Барселоны Пике готов пойти на снижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Жерар Пике хочет помочь клубу справиться с кризисом

Ради Барселоны Пике готов пойти на снижение зарплаты

AS

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике несколько дней назад встретился с президентом клуба Жоаном Лапортой. Менеджер хотел узнать мнение футболиста по поводу концовки сезона, которая сложилась для "Барселоны" неудачно.

Кроме того, в ходе этой встречи Пике и Лапорта обсудили будущее футболиста. Испанец выразил готовность пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с тяжелой финансовой ситуацией.

Срок действующего контракта Пике с "Барселоной" истекает в 2024 году. 34-летний защитник может переподписать соглашение так, чтобы его зарплата зависела от количества проведенных матчей.

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман считает Пике ключевым игроком команды и рассчитывает на него в следующем сезоне.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
09.06.2021 в 17:07
Меська запугал испанца. Приходится часть зарплаты отдавать горою асасаун
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+2
-1
TVMaks
09.06.2021 в 17:04
Настройка ДЕШОВОГО телевидения на ваш смарт тв, тв приставку, т2 с интернетом
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.06.2021 в 16:54
поступок настоящего лидера команды.
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.06.2021 в 17:20
Вот пусть он и будет капитаном. Хоть какая-то польза будет.. от этого недозащитника.
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0
-1
Dr. House (Поділля)
09.06.2021 в 16:51
Сокращение зарплаты Пике это капля в море в сравнении с зарплатой для Месси)))
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
09.06.2021 в 16:29
Пике ключевой игрок.. Ну кумань полная блъ.. Бедная Барса..
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0
0
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Барселиниус (землянин)
09.06.2021 в 16:15
А хитровые@анный Пике не хочет уйти из команды ради Барселоны?
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.06.2021 в 16:53
а кто будет Месси на землю опускать?
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+2
0


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