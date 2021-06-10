Marca: Месси пока не получил от Барселоны официального предложения о продлении соглашения

Руководство каталонской "Барселоны" еще не сделало официального предложения капитану первой команды Лионелю Месси по поводу нового соглашения. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта обсуждает продление контракта с Хорхем Месси, отцом Лео и по совместительству агентом 33-летнего игрока.

По информации издания Marca, дальше обычных разговоров дело пока не зашло. Напомним, уже меньше, чем через 3 недели, Месси может стать свободным агентом. Сейчас футболист находится в расположении национальной сборной и готовится к Копа Америка.

В прошлом сезоне Лионель провел 35 матчей в чемпионате Испании (30 голов и 11 результативных передач).