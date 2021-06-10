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Marca: Месси пока не получил от Барселоны официального предложения о продлении соглашения
Сага аргентинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство каталонской "Барселоны" еще не сделало официального предложения капитану первой команды Лионелю Месси по поводу нового соглашения. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта обсуждает продление контракта с Хорхем Месси, отцом Лео и по совместительству агентом 33-летнего игрока.
По информации издания Marca, дальше обычных разговоров дело пока не зашло. Напомним, уже меньше, чем через 3 недели, Месси может стать свободным агентом. Сейчас футболист находится в расположении национальной сборной и готовится к Копа Америка.
В прошлом сезоне Лионель провел 35 матчей в чемпионате Испании (30 голов и 11 результативных передач).
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