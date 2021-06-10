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Marca: Месси пока не получил от Барселоны официального предложения о продлении соглашения

Испания
(1 голосов)

Сага аргентинца

Marca: Месси пока не получил от Барселоны официального предложения о продлении соглашения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" еще не сделало официального предложения капитану первой команды Лионелю Месси по поводу нового соглашения. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта обсуждает продление контракта с Хорхем Месси, отцом Лео и по совместительству агентом 33-летнего игрока.

По информации издания Marca, дальше обычных разговоров дело пока не зашло. Напомним, уже меньше, чем через 3 недели, Месси может стать свободным агентом. Сейчас футболист находится в расположении национальной сборной и готовится к Копа Америка.

В прошлом сезоне Лионель провел 35 матчей в чемпионате Испании (30 голов и 11 результативных передач).

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.06.2021 в 12:36
Останнім часом в мене мес-пес часто запитує чому татко мессі пошкодував матеріалу і його син народився низькорослим аутистом так от я не знаю на це відповіді. Але впевнений, що чмося був не бажаною дитиною, бо який би ще нормальний татко заставляв хвору дитину днями й ночами займатися футболом та ще й позбувся його відправивши в академію барси, де було зрозуміло, що з інваліда норм футболіст не вийде татко ж не знав, що там його синка пристосують й поставлять на ноги та й зроблять крутим футболістом за допомогою хімії та ін'єкцій гормону росту в обхід антидопінгового законодавства і от тепер його татко - щаслива людинабо має гарний фінансовий навар. Але не зрозуміло чи то він полюбив сина чи то так любить шалені гроші. Бо в розумовому смислі синок так й залишився аутистом
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