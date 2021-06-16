Испания
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Атлетико отклонил предложение Манчестер Юнайтед по Триппьеру
Манкунианцы предпримут ещё одну попытку подписать игрока
Защитник "Атлетико" Киран Триппьер находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед". Однако испанский клуб отклонил первое предложение по трансферу 30-летнего англичанина, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мадридцы готовы продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро. Контракт защитника с "матрасниками" рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за "Атлетико", сделав 6 результативных передач.
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