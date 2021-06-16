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Атлетико отклонил предложение Манчестер Юнайтед по Триппьеру

Испания
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Манкунианцы предпримут ещё одну попытку подписать игрока

Атлетико отклонил предложение Манчестер Юнайтед по Триппьеру

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Защитник "Атлетико" Киран Триппьер находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед". Однако испанский клуб отклонил первое предложение по трансферу 30-летнего англичанина, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мадридцы готовы продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро. Контракт защитника с "матрасниками" рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за "Атлетико", сделав 6 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Киран Триппьер Трипьер
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