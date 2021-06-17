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Источник: Зозуля заинтересовал клубы испанской Сегунды

Испания
(1 голосов)

Сам украинец хочет и дальше играть в Испании

Источник: Зозуля заинтересовал клубы испанской Сегунды

zik

Новина українською

У 31-летнего украинца Романа Зозули есть несколько предложений от клубов Сегунды. Об этом пишет Dynamomania

Сам Зозуля хочет и дальше играть в Испании.

Напомним, что 1 июня украинец объявил о своем уходе из "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Добавим, что по итогам сезона клуб занял 22-ю строчку и вылетел в третий по силе дивизион Испании – Сегунду Б.

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В статье: Роман Зозуля
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Источник:
Dynamomania

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Комментарии (7)
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storm_ua (Николаев)
17.06.2021 в 13:13
Испания не его страна, да и забил мало за столько матчей
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0
-3
yurets87 (запоріжжя)
17.06.2021 в 13:14
Але і в Україні він,мабуть,вже не потяне
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+1
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
17.06.2021 в 13:19
его его, там море тепло..и главное подальше от так любимой родины)
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0
-3
storm_ua (Николаев)
17.06.2021 в 13:25
Испанский чемп, даже сегунда. Требует от игроков, хорошее качество владения мячем. Даже Коноплянка не потянул. А зозуля вообще игрок одного касания. У него ни дриблинга, ни скорости, ни удара... Только игра головой... Ему бы а англию или Шотландию.
0
0
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Maxam (Чернівці)
17.06.2021 в 12:29
Зараз би в збірній допоміг. Точно не гірше Брєвсєдіна.
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 12:57
Не можна, а раптом Зозуля заб'є і Україна виграє. А в Шеви в схемах перемог нема.
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+2
-2
Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 12:24
Давай в Днепр!
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+1
-2


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