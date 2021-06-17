Источник: Зозуля заинтересовал клубы испанской Сегунды

У 31-летнего украинца Романа Зозули есть несколько предложений от клубов Сегунды. Об этом пишет Dynamomania

Сам Зозуля хочет и дальше играть в Испании.

Напомним, что 1 июня украинец объявил о своем уходе из "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Добавим, что по итогам сезона клуб занял 22-ю строчку и вылетел в третий по силе дивизион Испании – Сегунду Б.