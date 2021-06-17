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Источник: Зозуля заинтересовал клубы испанской Сегунды
Сам украинец хочет и дальше играть в Испании
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У 31-летнего украинца Романа Зозули есть несколько предложений от клубов Сегунды. Об этом пишет Dynamomania
Сам Зозуля хочет и дальше играть в Испании.
Напомним, что 1 июня украинец объявил о своем уходе из "Альбасете", за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.
Добавим, что по итогам сезона клуб занял 22-ю строчку и вылетел в третий по силе дивизион Испании – Сегунду Б.
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