Тебас: На Барселону приходится половина убытков Ла Лиги – это 700 млн евро. Реал справился безупречно

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему того, как испанские клубы боролись с пандемией. Цитирует функционера Marca.

"Из чуть более 700 миллионов евро убытков половина пришлась на "Барселону". Причина – коронавирус. Однако есть другие крупные клубы, которые лучше вышли из условий пандемии. "Реал" приложил огромные усилия, чтобы их потери были не такими, как у "Барселоны".

"Можно сказать, что мадридцы безупречно вышли из пандемии. Лучше всех в Европе. Тем не менее, сейчас руководство каталонцев уже на правильном пути. Теперешние боссы начали снижать потолок зарплат футболистов".