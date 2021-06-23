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Тебас: На Барселону приходится половина убытков Ла Лиги – это 700 млн евро. Реал справился безупречно
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему того, как испанские клубы боролись с пандемией. Цитирует функционера Marca.
"Из чуть более 700 миллионов евро убытков половина пришлась на "Барселону". Причина – коронавирус. Однако есть другие крупные клубы, которые лучше вышли из условий пандемии. "Реал" приложил огромные усилия, чтобы их потери были не такими, как у "Барселоны".
"Можно сказать, что мадридцы безупречно вышли из пандемии. Лучше всех в Европе. Тем не менее, сейчас руководство каталонцев уже на правильном пути. Теперешние боссы начали снижать потолок зарплат футболистов".
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