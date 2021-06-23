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Тебас: На Барселону приходится половина убытков Ла Лиги – это 700 млн евро. Реал справился безупречно

Испания
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(1 голосов)

Давайте разбираться

Тебас: На Барселону приходится половина убытков Ла Лиги – это 700 млн евро. Реал справился безупречно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему того, как испанские клубы боролись с пандемией. Цитирует функционера Marca.

"Из чуть более 700 миллионов евро убытков половина пришлась на "Барселону". Причина – коронавирус. Однако есть другие крупные клубы, которые лучше вышли из условий пандемии. "Реал" приложил огромные усилия, чтобы их потери были не такими, как у "Барселоны".

"Можно сказать, что мадридцы безупречно вышли из пандемии. Лучше всех в Европе. Тем не менее, сейчас руководство каталонцев уже на правильном пути. Теперешние боссы начали снижать потолок зарплат футболистов".

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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prockop4uck (Киев)
23.06.2021 в 17:15
Эта информация не соответствует действительности. На самом деле это не барса позорно потеряла 700 лимонов, а месси гениально заработал 700. Именно так и было задумано
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oda1979 (Запорожье)
23.06.2021 в 16:57
Ну кто бы мог подумать...
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