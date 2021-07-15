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Победитель Лиги Европы из Вильярреала перешел в другой клуб Ла Лиги
Фото: Гранада
34-летний колумбийский нападающий Карлос Бакка стал игроком испанской "Гранады".
Соглашение с андалусийцами он подписал на правах свободного агента сроком на год.
К этому времени он с 2017 года выступал за "Вильярреал", с этим клубом в прошлом сезоне победил в Лиге Европы. Но не продлил контракт.
Всего в сезоне 2020/21 на счету Карлоса 35 матчей, 9 голов и 2 ассиста.
Ранее он выступал в "Милане", "Севилье" и "Брюгге".
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