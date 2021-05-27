Лига Европы
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Подборка лучших технических элементов от футболистов с финала Лиги Европы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы представила видеонарезку лучших моментов с качественной демонстрацией техники футболистов испанского "Вильярреала" и английского "Манчестер Юнайтед".
- навес "задней ногой" от Карлоса Бакки
- пробуждения между ног сопернику от Маркуса Рашфорд
- "тореадор" Люк Шоу
- пас пяткой от Скотта МакТоминея
Обладателем кубка Лиги Европы сезона 2020/21 стал испанский "Вильярреал".
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???? Bacca turns on the style with a #UELfinal rabona ????????????#UELshowcase | @UKEnterprise pic.twitter.com/kpsJ8yEsIf— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 27, 2021
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