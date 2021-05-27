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Подборка лучших технических элементов от футболистов с финала Лиги Европы

Лига Европы
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Подборка лучших технических элементов от футболистов с финала Лиги Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига Европы представила видеонарезку лучших моментов с качественной демонстрацией техники футболистов испанского "Вильярреала" и английского "Манчестер Юнайтед".

  • навес "задней ногой" от Карлоса Бакки
  • пробуждения между ног сопернику от Маркуса Рашфорд
  • "тореадор" Люк Шоу
  • пас пяткой от Скотта МакТоминея

Обладателем кубка Лиги Европы сезона 2020/21 стал испанский "Вильярреал".

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В статье: Карлос Бакка Люк Шоу Вильярреал Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Скотт МакТоминей
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