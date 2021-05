Подборка лучших технических элементов от футболистов с финала Лиги Европы

Лига Европы представила видеонарезку лучших моментов с качественной демонстрацией техники футболистов испанского "Вильярреала" и английского "Манчестер Юнайтед".

Обладателем кубка Лиги Европы сезона 2020/21 стал испанский "Вильярреал".

???? Bacca turns on the style with a #UELfinal rabona ????????????#UELshowcase | @UKEnterprise pic.twitter.com/kpsJ8yEsIf