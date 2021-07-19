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Трансфер Эдера Милитао в Реал попал под прицел португальского расследования
Вопросы вызывают агентские выплаты
Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен
Трансфер Эдера Милитао из "Порту" в "Реал Мадрид" в 2019 году вызвал вопросы выплатами, которые прошли, согласно официальной документации, мимо португальского клуба.
Всего третьей стороне ушел 21,6 млн евро, согласно информации Центрального департамента уголовного розыска и расследований. Бразильский защитник был продан за 50 миллионов евро, а "Порту" в своем годовом отчете указал сумму в 28,4 миллиона, как полученную от его ухода.
Гонорар в размере 3,5 млн евро был выплачен компании агента Бруно Маседо - BM Consulting - в то время как Бертолуччи, агент бывшего защитника «Арсенала» Давида Луиза, упоминается как получивший гонорар, но в документе нет ничего, что указывало бы на его размер.
Кроме того, также были предположения относительно того, кому принадлежат права на Милитао, поскольку счета "Сан-Паулу", показывают, что они были проданы дважды, когда он переехал в Порту в 2018 году: один раз португальской стороне за 7 миллионов евро, а также в счет немецкого долга финансирующей компании Score Capital AG почти на 18 млн евро.
В рамках расследования "Красная карточка" португальские власти также уже предъвили претензии президенту "Бенфики" Луису Филлипе Виейру и его ранее упомянутому сыну, Бруно Маседо за налоговое мошенничество и отмывание денег в 2014 году.
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