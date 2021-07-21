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“Не терять лучших – лучшее, что может случиться с Ла Лигой”. Симеоне – о продлении контракта Месси

Испания
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Тренер Атлетико хочет, чтобы Месси остался и сожалеет об уходе Криштиану

“Не терять лучших – лучшее, что может случиться с Ла Лигой”. Симеоне – о продлении контракта Месси

Фото: AtleticoMadrid / Автор: неизвестен

Новина українською

Диего Симеоне дал интервью испанской газете AS, в котором, помимо прочего, высказался о продлении контракта Лионелем.

“Не терять лучших – лучшее, что может случиться с Ла Лигой”, – ответил Диего на вопрос журналиста о продлении контракта Лионелем. “Криштиану уже потеряли, и я надеюсь, что испанское общество, испанский футбол нравятся Лионелю” – добавил он.

“Барселона должна приложить огромные усилия и сделать всё, что требуется, ради того, чтобы оставить у себя Месси”, – подытожил Диего.

“Год назад мы общались с ним по поводу его желаний, и он сказал, что ему необходимо иметь позицию, на которой он бы чувствовал себя более важным. Я считаю, что Сауль стал тем, кем он является, благодаря тому, что он может сыграть где угодно. Он или люди вокруг думают, что это плохо”, – поделился тренер.

“Мы на него рассчитываем. Он игрок, который играет в то, что ему скажет тренер, и играет очень хорошо”, – закончил Симеоне.

Напомним, что последние недели клубы обсуждали возможность обмена Сауля на Гризманна из “Барселоны”.

“Атлетико” в минувшем сезоне выиграл Примеру, обогнав “Реал” на 2 очка, а “Барселону” на 7.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.07.2021 в 14:31
А что на это скажут фанаты Реала? Ну, про то, что действующий тренер - чемпион, а не какая-то малолетка в инстаграме, считает Лео Месси лучшим.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
21.07.2021 в 14:44
аргентинець підлизнув аргентинцю. таке буває. але й без уваги КР7 не залишив, бо він дійсно найкращий. чмоська в Ла Лізі хіба що після Бенземи, а може й Модріча, якщо тепличність не враховувати, яку в барсі створили
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