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“Не терять лучших – лучшее, что может случиться с Ла Лигой”. Симеоне – о продлении контракта Месси
Тренер Атлетико хочет, чтобы Месси остался и сожалеет об уходе Криштиану
Фото: AtleticoMadrid / Автор: неизвестен
Диего Симеоне дал интервью испанской газете AS, в котором, помимо прочего, высказался о продлении контракта Лионелем.
“Не терять лучших – лучшее, что может случиться с Ла Лигой”, – ответил Диего на вопрос журналиста о продлении контракта Лионелем. “Криштиану уже потеряли, и я надеюсь, что испанское общество, испанский футбол нравятся Лионелю” – добавил он.
“Барселона должна приложить огромные усилия и сделать всё, что требуется, ради того, чтобы оставить у себя Месси”, – подытожил Диего.
“Год назад мы общались с ним по поводу его желаний, и он сказал, что ему необходимо иметь позицию, на которой он бы чувствовал себя более важным. Я считаю, что Сауль стал тем, кем он является, благодаря тому, что он может сыграть где угодно. Он или люди вокруг думают, что это плохо”, – поделился тренер.
“Мы на него рассчитываем. Он игрок, который играет в то, что ему скажет тренер, и играет очень хорошо”, – закончил Симеоне.
Напомним, что последние недели клубы обсуждали возможность обмена Сауля на Гризманна из “Барселоны”.
“Атлетико” в минувшем сезоне выиграл Примеру, обогнав “Реал” на 2 очка, а “Барселону” на 7.
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