Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матеус - о Месси: Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках
Бразилец вспомнил игру в одной команде с Лионелем
Prensa Libre
Полузащитник "Палмейраса" Матеус Фернандес дал комментарий о бывшем партнере по команде Лионеле Месси, с которым он вместе играл в "Барселоне":
"Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках, он гений. Все говорят, что он инопланетянин.
Он спокойный человек, немного отрешенный, мало говорит и внимательно за всем наблюдает.
Я больше времени проводил с бразильцами, с Месси мало пообщался. Я больше наблюдал за его работой на тренировках, и это было невероятно", – сказал Матеус.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай сходу захватил лидерство, Украина - 19-я
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Герой футбольного дня. Новичок Динамо Эрик Рамирес
- Символическая сборная из самых дорогих футболистов Олимпиады-2020
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО