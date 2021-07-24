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Матеус - о Месси: Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках

Испания
(2 голосов)

Бразилец вспомнил игру в одной команде с Лионелем

Матеус - о Месси: Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках

Prensa Libre

Новина українською

Полузащитник "Палмейраса" Матеус Фернандес дал комментарий о бывшем партнере по команде Лионеле Месси, с которым он вместе играл в "Барселоне":

"Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках, он гений. Все говорят, что он инопланетянин.

Он спокойный человек, немного отрешенный, мало говорит и внимательно за всем наблюдает.

Я больше времени проводил с бразильцами, с Месси мало пообщался. Я больше наблюдал за его работой на тренировках, и это было невероятно", – сказал Матеус.

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В статье: Лионель Месси Барселона Палмейрас (Сан-Паулу) Матеус Фернандес
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(2 голосов)
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Источник:
Globo Esporte

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Комментарии (6)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2021 в 21:00
Матеус про Мессі: Всі говорять, що він інопланетянин. Він спокійна ЛЮДИНА...?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.07.2021 в 20:27
фотка, кончено, со щекой - зачет)) полностью отображает суть лизоблюдства))
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+1
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2021 в 20:54
)))
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0
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
24.07.2021 в 20:55
у шепетівського мессозбоченого шизіка стався анальний вибух...
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.07.2021 в 20:16
Цей Матеус в Барсі «спілкувався з бразильцями». І так майже в кожному топ-клубі Європи, не кажучи про Латинську Америку. Мені от цікаво , скільки національних збірних могла би виставити Бразилія якби стояла така задача.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.07.2021 в 20:11
витя, ФАС !!!
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0
-2


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