Матеус - о Месси: Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках

Полузащитник "Палмейраса" Матеус Фернандес дал комментарий о бывшем партнере по команде Лионеле Месси, с которым он вместе играл в "Барселоне":

"Этот парень – гений. Я видел, что он делает на тренировках, он гений. Все говорят, что он инопланетянин.

Он спокойный человек, немного отрешенный, мало говорит и внимательно за всем наблюдает.

Я больше времени проводил с бразильцами, с Месси мало пообщался. Я больше наблюдал за его работой на тренировках, и это было невероятно", – сказал Матеус.