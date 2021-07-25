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Сауль может продолжить карьеру в Англии

Испания
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Игрок имеет возможность переехать в АПЛ

Сауль может продолжить карьеру в Англии

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" активно интересуется полузащитником "Атлетико" Саулем Ньигесом. Англичане изучают возможность подписать 26-летнего испанца этим летом.

"МЮ" нужен полузащитник топ-уровня в случае возможного трансфера Поля Погба в "ПСЖ". Ожидается, что сумма трансфера Ньегеса может составить 45 млн фунтов.

В прошлом сезоне Сауль сыграл 33 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его цена составляет 40 млн, согласно данным сайта Transfermarkt.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Сауль
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Источник:
Daily Mail

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