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Эрик Ламела определился с игровым номером

Испания
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Игрок ранее выступал за Тоттенхэм

Эрик Ламела определился с игровым номером

Новина українською

Нападающий Эрик Ламела определился с игровым номером в "Севилье".

29-летний аргентинец будет выступать за испанскую команду под номером 17. Ранее он выступал за "Тоттенхэм" под номером 11.

Ламела перешел в "Севилью" из "Тоттенхэма" 26 июля в обмен на нападающего Брайана Хиля.

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В статье: Эрик Ламела Севилья
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