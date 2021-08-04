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Эрик Ламела определился с игровым номером
Игрок ранее выступал за Тоттенхэм
Нападающий Эрик Ламела определился с игровым номером в "Севилье".
29-летний аргентинец будет выступать за испанскую команду под номером 17. Ранее он выступал за "Тоттенхэм" под номером 11.
Ламела перешел в "Севилью" из "Тоттенхэма" 26 июля в обмен на нападающего Брайана Хиля.
???? Can’t wait to see you out there in a match, Erik! ✨ 1️⃣7️⃣#WeareSevilla #NeverSurrender pic.twitter.com/dFuGArgcdx— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 3, 2021
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