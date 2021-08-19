Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
От основы Монако до запаса в Атлетико: Лакомт – новый вратарь матрасников
Странное развитие карьеры у француза
Фото: twitter.com/atletienglish / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Атлетико" представил Бенжамена Лекомта из "Монако". В прошлом сезоне футболист был основным в воротах "монегасков".
Сообщается, что игрок присоединится к "матрасникам" на правах годичной аренды.
Карьера Лакомта пережила странный пируэт: ещё в прошлом сезоне голкипер был основным в "Монако", когда команда после неудачной первой половины чемпионата, собралась и взобралась на третье место, но уже в предсезонке Ковач перестал допускать футболиста к составу.
Напомним, что этим летом в "Монако", на правах аренды, перешел Нубель, который сразу занял место Лекомта в основе. Ян Облак также никуда не уходит из "Атлетико".
Welcome, Benjamin Lecomte! ???? pic.twitter.com/Zzyv4kY41R— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 19, 2021
Популярное сейчас
- Официально: Марлос завершает карьеру в сборной Украины
- Сампдория сделала повторное предложение Динамо по трансферу Супряги
- "Им нечего делать в Лиге чемпионов". Экс-игрок Ливерпуля высказался об игре Шерифа Юрия Вернидуба
- Защитник Барселоны: Зарплаты? Ситуация с Месси все замедлила, однако за Пике пойдут и остальные
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО