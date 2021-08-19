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От основы Монако до запаса в Атлетико: Лакомт – новый вратарь матрасников

Испания
(1 голосов)

Странное развитие карьеры у француза

От основы Монако до запаса в Атлетико: Лакомт – новый вратарь матрасников

Фото: twitter.com/atletienglish / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер "Атлетико" представил Бенжамена Лекомта из "Монако". В прошлом сезоне футболист был основным в воротах "монегасков".

Сообщается, что игрок присоединится к "матрасникам" на правах годичной аренды.

Карьера Лакомта пережила странный пируэт: ещё в прошлом сезоне голкипер был основным в "Монако", когда команда после неудачной первой половины чемпионата, собралась и взобралась на третье место, но уже в предсезонке Ковач перестал допускать футболиста к составу.

Напомним, что этим летом в "Монако", на правах аренды, перешел Нубель, который сразу занял место Лекомта в основе. Ян Облак также никуда не уходит из "Атлетико".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Монако Бенжамен Лекомт Александр Нюбель
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Комментарии (1)
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Sokol AmpFootball
19.08.2021 в 21:20
Ви хоч перевіряйте свій гугл переклад із кацапської. Ян Хмара - це зашквар.
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