От основы Монако до запаса в Атлетико: Лакомт – новый вратарь матрасников

Официальный твиттер "Атлетико" представил Бенжамена Лекомта из "Монако". В прошлом сезоне футболист был основным в воротах "монегасков".

Сообщается, что игрок присоединится к "матрасникам" на правах годичной аренды.

Карьера Лакомта пережила странный пируэт: ещё в прошлом сезоне голкипер был основным в "Монако", когда команда после неудачной первой половины чемпионата, собралась и взобралась на третье место, но уже в предсезонке Ковач перестал допускать футболиста к составу.

Напомним, что этим летом в "Монако", на правах аренды, перешел Нубель, который сразу занял место Лекомта в основе. Ян Облак также никуда не уходит из "Атлетико".