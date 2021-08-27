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ПСЖ отклонил второе предложение Реала по Мбаппе

Испания
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Рассчитывают на ещё одно

ПСЖ отклонил второе предложение Реала по Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"ПСЖ" отказал "Реалу" в продаже Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро, сообщает Le Parisien. В Париже хотят посмотреть, что ещё могут предложить "сливочные".

Тем не менее, L’Équipe сообщает, что Леонардо продолжает готовить трансфер Холланда, который призван заменить француза.

"Боруссия" же хочет сохранить свою главную звезду. Сообщается, что у Холланда прописана сумма отступных от 75 до 100 миллионов евро, но только в случае ухода следующим летом.

"Реал" уверен в подписании и прорабатывает сделку на всех уровнях.

Напомним, что два дня назад "ПСЖ" поступило первое официальное предложение по Мбаппе в размере 160 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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