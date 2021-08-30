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Барселона готова продать Эмерсона в Тоттенхэм

Испания
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Защитник в ближайшее время отправится в Англию

Барселона готова продать Эмерсона в Тоттенхэм

Фото: ФК Барселона

Новина українською

"Тоттенхэм" предложил 27,5 миллиона фунтов стерлингов за защитника "Барселоны" Эмерсона. Каталонский клуб принял это предложение, трансфер должен быть оформлен в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Закрепиться в составе блаугранас 22-летнему игроку помешали финансовые проблемы клуба, из-за которых "Барса" решила расстаться с несколькими футболистами.

В прошедшем сезоне Эмерсон провел 38 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Эмерсон
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