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Стало официально известно, кто будет выступать в Барселоне под 10-м номером

Испания
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(1 голосов)

Воспитанник, как и обещали

Стало официально известно, кто будет выступать в Барселоне под 10-м номером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" в своих социальных сетях объявила о том, что юный нападающий "сине-гранатовых" Ансу Фати сменил игровой номер.

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Теперь 18-летний испанский исполнитель будет выходить на поле с легендарной 10-кой на спине. Последние два обладателя данной цифры на спине в "Барселоне" – это Роналдиньо и Лионель Месси. Аргентинец покинул гранд Ла Лиги на правах свободного агента и перешел в "ПСЖ" из-за регламента Примеры и финансовых проблем каталонцев.

Ансу Фати – воспитанник клуба. В ноябре 2020 года он выбыл на приличный срок из-за травмы колена, после чего ни разу не выходил на поле в официальных поединках. Ожидается, что он вернется на газон в сентябре.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ансу Фати
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Комментарии (11)
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football_soccer (Украина)
01.09.2021 в 15:30
хороший легкоатлет , как и многие юркие черные братки, но именно как футболист , пока не очень. Что удивительно, ведь прошел академию Барсы, понимание игры должны были привить на хорошем уровне, но с этим проблемы, как и у другого бегунка с академии - Траоре , тот что в Англии Скорость, дриблинг есть, но как же это все бездумно и неорганично
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
01.09.2021 в 14:51
Так і думав, що Фаті дадуть 10-тку. Достойна заміна!
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2021 в 14:49
Ну не Люку де Йонгу же давать, действительно.
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0
-1
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 14:33
Він такий же Іспанець як Мораєс Українець....
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
01.09.2021 в 15:18
Только Мораес не переехал в Испанию в возрасте 6 лет. По сути он больше является испанцем, чем гвинейцем.
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+2
0
Papajah (Харьков)
01.09.2021 в 14:27
Что вы сразу с грустью. Рано или поздно кто то должен был взять этот номер. Да Месси за столько лет придал этому номеру ореол божества и Роналдиньо внёс свою лепту. Теперь ставка на Фати. Молодой, перспективный. Может он поможет Барсе выбраться из той ямы, в которую она себя погрузила
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 14:32
Главное, шоб этот номер его воодушевил.
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+2
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Moro (Киевская область)
01.09.2021 в 14:13
BLM в дії. Барса втрачає останні відблиски поваги
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0
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 14:26
К сожалению да. Но Фати самый талантливый из Ла Масии, а потому 10-ка его по праву.
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-1
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 14:06
Виглядає, що грошей і на самоповагу не вистачає Який з Фаті організатор атак? Він же майстер останнього удару...
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-1
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 14:29
Ну почему же, он может и голевую отдать.
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