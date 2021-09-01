Стало официально известно, кто будет выступать в Барселоне под 10-м номером

Каталонская "Барселона" в своих социальных сетях объявила о том, что юный нападающий "сине-гранатовых" Ансу Фати сменил игровой номер.

Теперь 18-летний испанский исполнитель будет выходить на поле с легендарной 10-кой на спине. Последние два обладателя данной цифры на спине в "Барселоне" – это Роналдиньо и Лионель Месси. Аргентинец покинул гранд Ла Лиги на правах свободного агента и перешел в "ПСЖ" из-за регламента Примеры и финансовых проблем каталонцев.

Ансу Фати – воспитанник клуба. В ноябре 2020 года он выбыл на приличный срок из-за травмы колена, после чего ни разу не выходил на поле в официальных поединках. Ожидается, что он вернется на газон в сентябре.