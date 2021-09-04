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Официально: Фалькао - игрок Райо Вальєкано
Нападающий переезжает в Испанию
Испанский ФК "Райо Вальекано" объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим Радамелем Фалькао.
Срок контракта с 35-летним форвардом не уточняется, но ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на один год.
Фалькао перешел в испанский клуб на правах свободного агента, ранее он играл за турецкий "Галатасарай". В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах стамбульской команды, после чего расторг контракт.
OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021
¡Bienvenido a Vallecas! ⚡️ ???? pic.twitter.com/rWYNto5JsF
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