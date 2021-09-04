  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Фалькао - игрок Райо Вальєкано
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Фалькао - игрок Райо Вальєкано

Испания
(1 голосов)

Нападающий переезжает в Испанию

Официально: Фалькао - игрок Райо Вальєкано

Новина українською

Испанский ФК "Райо Вальекано" объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим Радамелем Фалькао.

Срок контракта с 35-летним форвардом не уточняется, но ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на один год.

Фалькао перешел в испанский клуб на правах свободного агента, ранее он играл за турецкий "Галатасарай". В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах стамбульской команды, после чего расторг контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Радамель Фалькао Галатасарай (Стамбул) Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...