Официально: Фалькао - игрок Райо Вальєкано

Испанский ФК "Райо Вальекано" объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим Радамелем Фалькао.

Срок контракта с 35-летним форвардом не уточняется, но ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на один год.

Фалькао перешел в испанский клуб на правах свободного агента, ранее он играл за турецкий "Галатасарай". В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах стамбульской команды, после чего расторг контракт.