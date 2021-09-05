Кроос о травме: Я все еще не могу делать ничего без боли

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мыслями насчет своего восстановления после повреждения.

"Могу сказать, что чувствую себя лучше. Но правда в том, что я все еще не могу делать ничего без боли. Это нормально с этой травмой. Я пока не могу сказать точно, когда вернусь, но работаю каждый день, чтобы вернуться как можно скорее", – сказал Кроос.