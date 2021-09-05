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Кроос о травме: Я все еще не могу делать ничего без боли
Тони рассказал о повреждении паха
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мыслями насчет своего восстановления после повреждения.
"Могу сказать, что чувствую себя лучше. Но правда в том, что я все еще не могу делать ничего без боли. Это нормально с этой травмой. Я пока не могу сказать точно, когда вернусь, но работаю каждый день, чтобы вернуться как можно скорее", – сказал Кроос.
У немецкого хроническая травма паха из-за дисбаланса в области паха.
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Источник:Goal.com
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