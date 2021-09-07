Лапорта: Месси не мог бы остаться даже после ухода Гризманна и сокращения зарплат капитанов

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал интервью испанским журналистам. Цитирует функционера Marca со ссылкой на Esport3.

"Месси? То, что произошло, уже было объяснено. Есть объективные данные. Все могут смотреть и сравнивать. На нас давили, чтобы мы либо сходу все оформили, либо обходили фэйр-плэй. Было предварительное соглашение, мы пожали друг другу руки с Лионелей. Сначала Ла Лига все одобрила, затем передумала. Мы не думали, что ситуация улучшится и положили этому конец".

"Лео не мог остаться даже после ухода Антуана Гризманна и сокращения зарплат капитанов. Но важно, что мы снизили потолок зарплат, теперь в следующем году мы можем быть более амбициозными. Мы перешли со 110%-х окладов на 80%-е. То, что сделали герои в лице Пике, Альбы, Бускетса и в ближайшие дни Роберто, достойно восхищения. Конечно, нам с Лионелем было грустно. С тех пор я не разговаривал с Месси. Я видел его дебют в "ПСЖ", было странно видеть его в другой команде".