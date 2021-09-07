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Лапорта: Месси не мог бы остаться даже после ухода Гризманна и сокращения зарплат капитанов

Испания
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Лапорта: Месси не мог бы остаться даже после ухода Гризманна и сокращения зарплат капитанов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал интервью испанским журналистам. Цитирует функционера Marca со ссылкой на Esport3.

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"Месси? То, что произошло, уже было объяснено. Есть объективные данные. Все могут смотреть и сравнивать. На нас давили, чтобы мы либо сходу все оформили, либо обходили фэйр-плэй. Было предварительное соглашение, мы пожали друг другу руки с Лионелей. Сначала Ла Лига все одобрила, затем передумала. Мы не думали, что ситуация улучшится и положили этому конец".

"Лео не мог остаться даже после ухода Антуана Гризманна и сокращения зарплат капитанов. Но важно, что мы снизили потолок зарплат, теперь в следующем году мы можем быть более амбициозными. Мы перешли со 110%-х окладов на 80%-е. То, что сделали герои в лице Пике, Альбы, Бускетса и в ближайшие дни Роберто, достойно восхищения. Конечно, нам с Лионелем было грустно. С тех пор я не разговаривал с Месси. Я видел его дебют в "ПСЖ", было странно видеть его в другой команде".

"Куман? Я его поддерживаю, доверяю и уважаю, как и всех тренеров. Модель Кройфа не подлежит обсуждению, но каждый наставник приспосабливается к ней так, как считает нужным".

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Marca

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