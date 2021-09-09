Куман: Теперь у Барселоны нет индивидуальных качеств Месси, но в прессинге мы стали играть лучше

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман пообщался с прессой по поводу того, что теперь в его команде нет Лионеля Месси.

"Наша тактика поменялась не так сильно, но без мяча "Барселона" может действовать лучше. Теперь у нас нет индивидуальных качеств Лионеля, но в прессинге команда стала играть лучше".

Напомним, 10 августа, аргентинский нападающий официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". Он уже дебютировал за парижан, выйдя на замену в матче с "Реймсом".