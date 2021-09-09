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Куман: Теперь у Барселоны нет индивидуальных качеств Месси, но в прессинге мы стали играть лучше

Испания
(1 голосов)

Рональд на связи

Куман: Теперь у Барселоны нет индивидуальных качеств Месси, но в прессинге мы стали играть лучше

Manel Montilla (Propias)

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман пообщался с прессой по поводу того, что теперь в его команде нет Лионеля Месси.

"Наша тактика поменялась не так сильно, но без мяча "Барселона" может действовать лучше. Теперь у нас нет индивидуальных качеств Лионеля, но в прессинге команда стала играть лучше".

Напомним, 10 августа, аргентинский нападающий официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". Он уже дебютировал за парижан, выйдя на замену в матче с "Реймсом".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Ардалион (Барселона)
09.09.2021 в 14:16
Другими словами: "Я наконец-то избавился от Месси, который на меня посредственного тренеришку давил своим авторитетом и с которым я ничего не мог поделать, потому шо я тюфяк, нюня и размазня, хотя это и не поменяло сильно нашу тактику. Мы по прежнему бегаем без мяча, но уже лучше, и пытаемся прессинговать." Жирно и длинно.
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oda1979 (Запорожье)
09.09.2021 в 13:49
Тонко:))
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-1


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