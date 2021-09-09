Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Теперь у Барселоны нет индивидуальных качеств Месси, но в прессинге мы стали играть лучше
Рональд на связи
Manel Montilla (Propias)
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман пообщался с прессой по поводу того, что теперь в его команде нет Лионеля Месси.
"Наша тактика поменялась не так сильно, но без мяча "Барселона" может действовать лучше. Теперь у нас нет индивидуальных качеств Лионеля, но в прессинге команда стала играть лучше".
Напомним, 10 августа, аргентинский нападающий официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". Он уже дебютировал за парижан, выйдя на замену в матче с "Реймсом".
Популярное сейчас
- В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине
- Петраков отреагировал на новость о допинге казахстанца, который забил Украине два мяча
- Кривцов после ничьей с Чехией: Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу
- Пике: Конфликт с Пепом? Он всегда хочет контролировать раздевалку – тема Моуриньо всех утомляла
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО