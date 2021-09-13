Полиция Каталонии нашла доказательства причастности Бартомеу к травле футболистов Барселоны

Полиция Каталонии провела обыск в доме Жауме Масферрера, помощника бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, сообщает Cadena SER. Были найдены доказательства причастности бывшего президента к хейту игроков в твиттере.

Операция связана со скандалом, который разразился в клубе в 2020 году и получил название "Барсагейт".

В ходе обыска полицейские обнаружили документы, подтверждающие, что как минимум 4 аккаунта в твиттере использовались для критики футболистов клуба с подачи Бартомеу. Сейчас эти аккаунты заблокированы.

Кроме того, обнаруженные документы указывают на то, что Масферрер имел доступ к аудиту, который компания Price Waterhouse Coopers проводила для оценки сделки "Барсы" с I3 Ventures, которая работала над позитивным образом Бартомеу. Тогда аудит не подтвердил, что "Барса" организовывала нападки на своих игроков в соцсетях, но признал, что сумма сделки была гораздо выше рыночной.

В феврале 2020 года стало известно, что в рамках работы над имиджем Бартомеу в различных аккаунтах публиковались посты в поддержку президента клуба и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки "блауграны".

Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории. Некоторые члены правления после этой ситуации ушли в отставку.