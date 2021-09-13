Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полиция Каталонии нашла доказательства причастности Бартомеу к травле футболистов Барселоны
Дело не забросили
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полиция Каталонии провела обыск в доме Жауме Масферрера, помощника бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, сообщает Cadena SER. Были найдены доказательства причастности бывшего президента к хейту игроков в твиттере.
Операция связана со скандалом, который разразился в клубе в 2020 году и получил название "Барсагейт".
В ходе обыска полицейские обнаружили документы, подтверждающие, что как минимум 4 аккаунта в твиттере использовались для критики футболистов клуба с подачи Бартомеу. Сейчас эти аккаунты заблокированы.
Кроме того, обнаруженные документы указывают на то, что Масферрер имел доступ к аудиту, который компания Price Waterhouse Coopers проводила для оценки сделки "Барсы" с I3 Ventures, которая работала над позитивным образом Бартомеу. Тогда аудит не подтвердил, что "Барса" организовывала нападки на своих игроков в соцсетях, но признал, что сумма сделки была гораздо выше рыночной.
В феврале 2020 года стало известно, что в рамках работы над имиджем Бартомеу в различных аккаунтах публиковались посты в поддержку президента клуба и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки "блауграны".
Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории. Некоторые члены правления после этой ситуации ушли в отставку.
Популярное сейчас
- Роналду впервые за 11 лет выпал из двойки лучших футболистов в FIFA Ultimate Team
- Маркевич: Малиновскому и Петракову нужно обсудить ситуацию и договориться
- (Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков
- Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Новости по теме
- 08:10 Зарубежные Акт взаимного освобождения: Гризманну и Барселоне необходимо было расстаться
- 13:57 Зарубежные Лапорта: Бартомеу в своем письме хочет уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями Барсы
- 10:05 Зарубежные Пике: Некоторые футболисты Барселоны чувствуют себя обманутыми Жозепом Бартомеу