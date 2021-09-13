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Полиция Каталонии нашла доказательства причастности Бартомеу к травле футболистов Барселоны

Испания
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Дело не забросили

Полиция Каталонии нашла доказательства причастности Бартомеу к травле футболистов Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полиция Каталонии провела обыск в доме Жауме Масферрера, помощника бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, сообщает Cadena SER. Были найдены доказательства причастности бывшего президента к хейту игроков в твиттере.

Операция связана со скандалом, который разразился в клубе в 2020 году и получил название "Барсагейт".

В ходе обыска полицейские обнаружили документы, подтверждающие, что как минимум 4 аккаунта в твиттере использовались для критики футболистов клуба с подачи Бартомеу. Сейчас эти аккаунты заблокированы.

Кроме того, обнаруженные документы указывают на то, что Масферрер имел доступ к аудиту, который компания Price Waterhouse Coopers проводила для оценки сделки "Барсы" с I3 Ventures, которая работала над позитивным образом Бартомеу. Тогда аудит не подтвердил, что "Барса" организовывала нападки на своих игроков в соцсетях, но признал, что сумма сделки была гораздо выше рыночной.

В феврале 2020 года стало известно, что в рамках работы над имиджем Бартомеу в различных аккаунтах публиковались посты в поддержку президента клуба и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки "блауграны".

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Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории. Некоторые члены правления после этой ситуации ушли в отставку.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Жозеп Бартомеу
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Источник:
cadenaser.com

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Комментарии (2)
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 00:23
Заблокируйте ещё аккаунты Чапмана и Дохтура. Эти шлемазлы, якобы мадридасты, имеющие с десяток акков, явно на Бартомеу работали, понося светлый образ великого Лионеля Месси на украинском сайте.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.09.2021 в 00:39
Чапман-это вирус, а вирус можно только придушить.))
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