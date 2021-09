Примера. Лукас Перес топит Хетафе, а Бетис впервые в сезоне победил

"Хетафе" продолжает идти без набранных очков в новом сезоне. Домашнее поражение от "Эльче" - не катастрофа, но близко к ней.

Хозяева больше владели мячом, это правда, но кроме дальнего удара от Дамиана Суареса у них вообще не было моментов. "Эльче" играл и разнообразнее, и острее. Бойе так и вовсе обязан был забивать, но здорово сыграл Сория.

По итогу судьбу матча решил экс-карпатовец Лукас Перес. Он получил мяч от Мохики - между прочим, лучшего игрока встречи - прошел Куэнку и пробил четко мимо вратаря. Породистый гол.

В оставшееся время "Хетафе" провел замены, но снова играл почти без моментов. Ноль очков - логичный итог такой стерильности. У "Эльче", в свою очередь, 5 баллов.

4-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Эльче" - 0:1

Гол: Лукас Перес, 69

"Хетафе": Сория - Даконам, Куэнка, Оливера (Поведа, 73) - Дамиан Суарес, Арамбарри (Тимор, 32), Максимович, Аленья (Сильва, 73), Янкто - Унал (Сандро Рамирес, 60), Мата (Витоло, 60)

"Эльче": Касилья - Диего Гонсалес, Верду, Бигас (Роко, 58) - Паласиос, Гути, Маскарель (Гумбау, 73), Фидель (Марконе, 86), Мохика - Бенедетто (Каррильо, 73), Бойе (Лукас Перес, 58)

Предупреждения: Дамиан Суарес, 52, Сандро Рамирес, 85 - Верду, 19, Маскарель, 24, Паласиос, 63

"Бетис" разучился выигрывать матчи, в которых наиграл на победу. Это было заметно по "Кадису" и "Мальорке", и сегодня история едва не повторилась.

"Гранада" атаковала совсем мало и неостро, что и неудивительно - она генерирует меньше всего xG (ожидаемых голов) среди всех команд Примеры. В то же время "Бетис" активно пер вперед и при стопроцентной реализации Тельо и Фекир могли довести счет до 4:0 еще до 50-й минуты. Забить, однако, смог лишь юный Родри в проходе со смещением под левую а-ля Роббен.

"Гранада" ответила почти идентичным голом-красавцем из-за пределов штрафной, только Луис Суарес поразил не дальний, а ближний угол. На секунду, это был первый удар у хозяев в створ ворот.

