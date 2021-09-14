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Примера. Лукас Перес топит Хетафе, а Бетис впервые в сезоне победил
В Испании завершился 4-й тур футбольного чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Хетафе" продолжает идти без набранных очков в новом сезоне. Домашнее поражение от "Эльче" - не катастрофа, но близко к ней.
Хозяева больше владели мячом, это правда, но кроме дальнего удара от Дамиана Суареса у них вообще не было моментов. "Эльче" играл и разнообразнее, и острее. Бойе так и вовсе обязан был забивать, но здорово сыграл Сория.
По итогу судьбу матча решил экс-карпатовец Лукас Перес. Он получил мяч от Мохики - между прочим, лучшего игрока встречи - прошел Куэнку и пробил четко мимо вратаря. Породистый гол.
¡???????? ????????????????????????!— LaLiga (@LaLiga) September 13, 2021
Su nombre nos suena, @elchecf: LUCAS PÉREZ. #GetafeElche #LaLigaSantander pic.twitter.com/kaF7RV5lKy
В оставшееся время "Хетафе" провел замены, но снова играл почти без моментов. Ноль очков - логичный итог такой стерильности. У "Эльче", в свою очередь, 5 баллов.
4-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Эльче" - 0:1
Гол: Лукас Перес, 69
"Хетафе": Сория - Даконам, Куэнка, Оливера (Поведа, 73) - Дамиан Суарес, Арамбарри (Тимор, 32), Максимович, Аленья (Сильва, 73), Янкто - Унал (Сандро Рамирес, 60), Мата (Витоло, 60)
"Эльче": Касилья - Диего Гонсалес, Верду, Бигас (Роко, 58) - Паласиос, Гути, Маскарель (Гумбау, 73), Фидель (Марконе, 86), Мохика - Бенедетто (Каррильо, 73), Бойе (Лукас Перес, 58)
Предупреждения: Дамиан Суарес, 52, Сандро Рамирес, 85 - Верду, 19, Маскарель, 24, Паласиос, 63
"Бетис" разучился выигрывать матчи, в которых наиграл на победу. Это было заметно по "Кадису" и "Мальорке", и сегодня история едва не повторилась.
"Гранада" атаковала совсем мало и неостро, что и неудивительно - она генерирует меньше всего xG (ожидаемых голов) среди всех команд Примеры. В то же время "Бетис" активно пер вперед и при стопроцентной реализации Тельо и Фекир могли довести счет до 4:0 еще до 50-й минуты. Забить, однако, смог лишь юный Родри в проходе со смещением под левую а-ля Роббен.
"Гранада" ответила почти идентичным голом-красавцем из-за пределов штрафной, только Луис Суарес поразил не дальний, а ближний угол. На секунду, это был первый удар у хозяев в створ ворот.
???????? Héctor Bellerín on his debut for Real Betis vs Granada:— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) September 13, 2021
81% pass accuracy
2 key passes
2/3 long balls completed
3/4 ground duels won
1/1 aerial duels won pic.twitter.com/Q6Ykh6SF2K
Дело шло к несправедливой ничьей, но за минуту до конца гениальный слаломный проход удался Серхио Каналесу. Давным-давно за такие скиллы его и позвали в "Реал" - жаль, карьеру он так и не сделал. Зато сегодня он сделал результат для "Бетиса".
Благодаря первой в сезоне победе зелено-белые подтянулись в таблице, имея 5 очков. У "Гранады" по-прежнему 2 балла.
4-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
"Гранада" - "Бетис" - 1:2
Голы: Суарес, 66 - Родри, 45+2, Каналес, 89
"Гранада": Максимиану - Ариас, Дуарте, Херман Санчес (Абрам, 58), Нева - Мончу (Этеки, 84), Гоналон, Монторо - Соро (Бакка, 59), Суарес (Молина, 84), Мачис (Рочина, 64)
"Бетис": Силва - Бельерин, Бартра (Песселья, 14), Виктор Руис, Морено - Карвалью (Каналес, 64), Гвидо Родригес - Родри (Хоакин, 73), Фекир (Камараса, 64), Тельо - Иглесиас (Виллиан Жозе, 46)
Предупреждения: Гоналон, 90+1 - Иглесиас, 15, Фекир, 23
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