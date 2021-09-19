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Барселона хочет подписать Холанда, Погба и Ольмо в следующем году
Нужно навязывать конкуренцию Брайтвайту и Мингесе
mondefootball.fr
Каталонская "Барселона" хочет подписать сразу троих топовых футболистов летом 2022-го года.
Клуб Кумана планирует переходы полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Отметим, что Ольмо был очень близок к переезду в Каталонию в последние дни летнего трансферного окна. Однако "Лейпциг" в последний момент не согласился завершать сделку.
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Источник:Mundo Deportivo
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