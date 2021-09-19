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Барселона хочет подписать Холанда, Погба и Ольмо в следующем году

Испания
(1 голосов)

Нужно навязывать конкуренцию Брайтвайту и Мингесе

Барселона хочет подписать Холанда, Погба и Ольмо в следующем году

mondefootball.fr

Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет подписать сразу троих топовых футболистов летом 2022-го года.

Клуб Кумана планирует переходы полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Отметим, что Ольмо был очень близок к переезду в Каталонию в последние дни летнего трансферного окна. Однако "Лейпциг" в последний момент не согласился завершать сделку.

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В статье: Поль Погба Барселона Испания Эрлинг Холанд Дани Ольмо
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
19.09.2021 в 16:44
Эту новость 1 апреля надо вывешивать.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.09.2021 в 16:19
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