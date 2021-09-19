Барселона хочет подписать Холанда, Погба и Ольмо в следующем году

Каталонская "Барселона" хочет подписать сразу троих топовых футболистов летом 2022-го года.

Клуб Кумана планирует переходы полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Отметим, что Ольмо был очень близок к переезду в Каталонию в последние дни летнего трансферного окна. Однако "Лейпциг" в последний момент не согласился завершать сделку.