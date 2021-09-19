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Примера. Реал Сосьедад и Севилья не забивали

Испания
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Обзор матчей 5-го тура чемпионата Испании

Примера. Реал Сосьедад и Севилья не забивали

Фото - La Liga

UA-Футбол
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Игровой день в Ла Лиге открывали "Вильярреал" и "Мальорка", матч между которыми завершился нулевой ничьей. Аналогичный "спектакль" выдали и "Реал Сосьедад" с "Севильей". Утомленные еврокубковыми баталиями команды так и не нашли путей к воротам друг друга.

Итоговая статистика матча показывает дивное равенство – по одиннадцать ударов по воротам от каждой из команд, по четыре попадания в створ от каждой. "Севилья" чуть больше владела мячом, зато лучший момент матча был у "Сосьедада". В середине первого тайма Оярсабаль не реализовал пенальти. Для басков это четвертый подряд сухой (в плане защиты) матч Ла Лиги. В то же время первый не победный за последние четыре тура. А у "Севильи" три ничьи подряд во всех турнирах.

Примера. 5-й тур

"Реал Сосьедад" - "Севилья" 0:0

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Севилья
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