Королевский кураж. Реал - Мальорка 6:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Реал принимал Мальорку. Сливочные продемонстрировали одну из лучших своих игр за последнее время. Героями стали Бензема и Асенсио. У Карима два гола и две результативные передачи, у Марко - хет-трик. Реал снова первый в турнирной таблице.

6-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Мальорка" - 6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 - Ли Кан Ин, 25