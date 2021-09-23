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Королевский кураж. Реал - Мальорка 6:1. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Реал - Мальорка, чемпионат Испании, 22 сентября 2021

Королевский кураж. Реал - Мальорка 6:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Реал принимал Мальорку. Сливочные продемонстрировали одну из лучших своих игр за последнее время. Героями стали Бензема и Асенсио. У Карима два гола и две результативные передачи, у Марко - хет-трик. Реал снова первый в турнирной таблице.

6-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Мальорка" - 6:1
Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 - Ли Кан Ин, 25

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Марко Асенсио
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