Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Королевский кураж. Реал - Мальорка 6:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Реал - Мальорка, чемпионат Испании, 22 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Реал принимал Мальорку. Сливочные продемонстрировали одну из лучших своих игр за последнее время. Героями стали Бензема и Асенсио. У Карима два гола и две результативные передачи, у Марко - хет-трик. Реал снова первый в турнирной таблице.
6-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Мальорка" - 6:1
Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 - Ли Кан Ин, 25
Популярное сейчас
- Шахтер разгромил Динамо в Суперкубке, Ярмоленко выбил МЮ. Главные новости за 22 сентября
- УЕФА выступил с официальным заявлением, касаемо инициативы ФИФА проводить ЧМ каждые 2 года
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Украины
- Примера. Барселона - Гранада 1:1. Араухо спасает Кумана от позора
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО