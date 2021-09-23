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Анчелотти: С такими игроками, как Вальверде, Камавинга и Бланко, за будущее Реала можно быть спокойным

Испания
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По две опции сейчас есть у Реала на каждой позиции в полузащите

Анчелотти: С такими игроками, как Вальверде, Камавинга и Бланко, за будущее Реала можно быть спокойным

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", после разгрома над Мальоркой (6:1) высказал полную уверенность в будущем команды с такими молодыми игроками, которые имеются в его распоряжении. В старте не вышел никто из тройки Каземиро, Кроос, Модрич.

"С такими игроками, как Вальверде, Камавинга и Бланко, за будущее "Реала" можно быть спокойным.

То же относится и к настоящему, у нас есть Модрич, Кроос и Каземиро. Наша полузащита сильна во всех компонентах", – сказал Анчелотти.

Напомним, что в этом матче также свой первый хет-трик за "Реал" оформил Асенсио, а Бензема побил рекорд результативности в 21 веке: у француза 8+7 в 6 матчах за "сливочных" в Примере.

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В статье: Тони Кроос Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид) Бланко Каземиро Федерико Вальверде Эдуарду Камавинга
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Источник:
realmadrid.com

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