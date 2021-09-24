Манчестер Юнайтед претендует на форварда Барселоны

Нападающий каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии. Об этом пишет El Nacional.

На 24-летнего француза претендует "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока с каталонцами заканчивается летом 2022 года. На данный момент руководство клуба ведёт переговоры о продлении соглашения с форвардом.

В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.