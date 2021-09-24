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Манчестер Юнайтед претендует на форварда Барселоны
Дембеле может сменить клубную прописку
fcbarcelonanoticias.com
Нападающий каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии. Об этом пишет El Nacional.
На 24-летнего француза претендует "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока с каталонцами заканчивается летом 2022 года. На данный момент руководство клуба ведёт переговоры о продлении соглашения с форвардом.
В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
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Комментарии (2)
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fdertui89 (rghyhj)
24.09.2021 в 18:35
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.09.2021 в 18:10
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