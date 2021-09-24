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Манчестер Юнайтед претендует на форварда Барселоны

Испания
(1 голосов)

Дембеле может сменить клубную прописку

Манчестер Юнайтед претендует на форварда Барселоны

fcbarcelonanoticias.com

Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии. Об этом пишет El Nacional.

На 24-летнего француза претендует "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока с каталонцами заканчивается летом 2022 года. На данный момент руководство клуба ведёт переговоры о продлении соглашения с форвардом.

В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (2)
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fdertui89 (rghyhj)
24.09.2021 в 18:35
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.09.2021 в 18:10
Берите пожалуйста. Сейчас в Барсе распродажа, покупаешь одного Дембеле, старый ДеЙонг бесплатно!!! Торопитесь!!!
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