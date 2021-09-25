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Примера. Алавес - Атлетико 1:0. Чемпиона наказали за расхлябанность

Испания
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Поражение, которого ждали

Примера. Алавес - Атлетико 1:0. Чемпиона наказали за расхлябанность

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сколько веревочке не виться, а конец все равно придет. Диего Симеоне не мог этого не понимать - в последних турах его команда не побеждала, а вымучивала три очка. Однако настроить ее на "Алавес" Эль Чоло все равно не смог.

То, что показали "Матрасники" сегодня - это попытка обмануть себя и болельщиков. По сути, какое-то желание и нерв у гостей стали видны лишь после 75-й минуты. До этого - полная апатия.

У "Алавеса" до сегодняшнего дня вообще не было очков в текущей Примере, а последнюю победу над "Атлетико" он праздновал в 2003 году, но даже баски воспользовались такой расхлябанностью лидера. Уже на 4-й минуте их капитан Виктор Лагуардия после углового продавил Савича и вбил мяч в сетку.

Дальше вплоть до перерыва шла равная игра - у "Атлетико" были пару неплохих подходов; "Алавес" отвечал стандартами и довольно агрессивной защитой.

В начале второго тайма команды обменялись голевыми моментами, как равные. У "Матрасников" после изумительной подачи де Пауля мяч в сетку переправлял Кондогбья, но герой матча Лагуардия в прыжке выбил его из ворот. "Алавес" ответил проходом Мамаду Лума, который с 12 метров зачем-то пальнул в небо.

Даже концовка - и та не принесла "Матрасникам" игрового перевеса. Территориальный - да, был. Угловых команда Эль Чоло подала великое множество. Но моментов все не было. В то же время "Алавес" в первой же контратаке вывел Пину на ворота, да только Томас с 7-8 метров пробил выше.

И вот такого уровня сопернику "Атлетико" сегодня проиграл, представляете? "Алавес" сегодня набрал первые очки в текущем сезоне - теперь их у него 3. "Матрасники" же остался вторыми с 14 баллами - у "Реала" есть шанс уйти в отрыв.

7-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Лагуардия, 4

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Миазга, Дуарте (Пина, 79) - Падилья, Мойя (Альберто Родригес, 79), Лум, Риоха (Сауль Гарсия, 87) - де ла Фуэнте (Пеллистри, 61), Силла (Хоселу, 61)

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61) - Кондогбья (Матеус Кунья, 59) - Трипьер (Корреа, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Карраско (Ренан Лоди, 60) - Суарес, Гризманн

Предупреждения: Силла, 31, Лум, 36 - Савич, 17, Трипьер, 53, Кондогбья, 55

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В статье: Атлетико (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
25.09.2021 в 16:57
С детства за Алавес, наконец-то порадовали, молодцы
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