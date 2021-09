Примера. Алавес - Атлетико 1:0. Чемпиона наказали за расхлябанность

Сколько веревочке не виться, а конец все равно придет. Диего Симеоне не мог этого не понимать - в последних турах его команда не побеждала, а вымучивала три очка. Однако настроить ее на "Алавес" Эль Чоло все равно не смог.

То, что показали "Матрасники" сегодня - это попытка обмануть себя и болельщиков. По сути, какое-то желание и нерв у гостей стали видны лишь после 75-й минуты. До этого - полная апатия.

У "Алавеса" до сегодняшнего дня вообще не было очков в текущей Примере, а последнюю победу над "Атлетико" он праздновал в 2003 году, но даже баски воспользовались такой расхлябанностью лидера. Уже на 4-й минуте их капитан Виктор Лагуардия после углового продавил Савича и вбил мяч в сетку.

4 - Atlético de Madrid have conceded the first goal in four of their seven LaLiga 21/22 games (W2 D1 in the previous three). Reaction. pic.twitter.com/6yroqlNAkE