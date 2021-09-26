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Перес пообещал подписать Мбаппе в следующем году

Испания
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Француз переедет в Мадрид

Перес пообещал подписать Мбаппе в следующем году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес сказал фанатам о том, что клуб собирается купить нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в следующем году.

Перес говорил с болельщиками после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:0). Во время беседы один из них попросил: "Президент, подпишите Мбаппе!".

"В следующем году", — ответил ему Перес.

Добавим, 31 августа появилась информация, что "Реал" предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но "ПСЖ" отказался продавать его.

В текущем сезоне Мбаппе провел 9 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
Directo Gol

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