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Перес пообещал подписать Мбаппе в следующем году
Француз переедет в Мадрид
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Реала" Флорентино Перес сказал фанатам о том, что клуб собирается купить нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в следующем году.
Перес говорил с болельщиками после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:0). Во время беседы один из них попросил: "Президент, подпишите Мбаппе!".
"В следующем году", — ответил ему Перес.
Добавим, 31 августа появилась информация, что "Реал" предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но "ПСЖ" отказался продавать его.
В текущем сезоне Мбаппе провел 9 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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