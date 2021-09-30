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Руководство Барселоны ищет нового тренера

Испания
(2 голосов)

Куман не может привести команду к успеху

Руководство Барселоны ищет нового тренера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" решительно настроено сменить главного тренера. Клуб уже начал поиски нового наставника. Тренерская рокировка у руля сине-гранатовых может быть осуществлена в течение нескольких дней, информирует инсайдер Фабрицио Романо в "Твиттере".

Согласно сведениям источника, "Барселона" равноценно рассматривает сразу всех кандидатов на пост главного тренера, которые находятся в её шорт-листе.

Клуб одновременно вступил в переговоры с множеством потенциальных сменщиков Рональда Кумана. Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" разгромно проиграла "Бенфике" со счётом 0:3. В первом туре каталонцы также разгромно уступили "Баварии" (0:3). "Барселона" находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
30.09.2021 в 16:48
Так вот куда Приходько из Кривбасса метит..
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+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.09.2021 в 16:46
Предложите Аленю))). Хуже не будет. И на зарплате сэкономите)))
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+2
0
wit666 (Одесса)
30.09.2021 в 16:40
Шевченко, который уже и писатель, твой звёздный выход.
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0
-1
Соколов (Никополь)
30.09.2021 в 16:29
Берите Васю Кобина Михайличенко,.Хацкевича
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+2
0
Wolodya (Тернопіль)
30.09.2021 в 16:19
Ніхто їх не врятує від програшу Динамо... На ізі
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+1
0


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