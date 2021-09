Руководство Барселоны ищет нового тренера

Руководство каталонской "Барселоны" решительно настроено сменить главного тренера. Клуб уже начал поиски нового наставника. Тренерская рокировка у руля сине-гранатовых может быть осуществлена в течение нескольких дней, информирует инсайдер Фабрицио Романо в "Твиттере".

Согласно сведениям источника, "Барселона" равноценно рассматривает сразу всех кандидатов на пост главного тренера, которые находятся в её шорт-листе.

Клуб одновременно вступил в переговоры с множеством потенциальных сменщиков Рональда Кумана. Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" разгромно проиграла "Бенфике" со счётом 0:3. В первом туре каталонцы также разгромно уступили "Баварии" (0:3). "Барселона" находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы.

