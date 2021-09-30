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Руководство Барселоны ищет нового тренера
Куман не может привести команду к успеху
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство каталонской "Барселоны" решительно настроено сменить главного тренера. Клуб уже начал поиски нового наставника. Тренерская рокировка у руля сине-гранатовых может быть осуществлена в течение нескольких дней, информирует инсайдер Фабрицио Романо в "Твиттере".
Согласно сведениям источника, "Барселона" равноценно рассматривает сразу всех кандидатов на пост главного тренера, которые находятся в её шорт-листе.
Клуб одновременно вступил в переговоры с множеством потенциальных сменщиков Рональда Кумана. Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" разгромно проиграла "Бенфике" со счётом 0:3. В первом туре каталонцы также разгромно уступили "Баварии" (0:3). "Барселона" находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы.
Barcelona are looking for new manager and the current plan is to change - it could take some days. Process started with the whole board involved. Talking with many different candidates to replace Ronald Koeman. ???? #FCB #Barça— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2021
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