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Педри вскоре подпишет новый контракт с Барселоной
Игрок останется в Каталонии
AS
"Барселона" находится в финальной стадии переговоров c полузащитником Педри на счет нового контракта. Есть некоторые разногласия: клуб хочет продлить договор на пять лет, а футболист рассчитывает на меньший срок. Один из вариантов - "3+2".
Отмечается, что в новом соглашении будет обозначена сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
В текущем сезоне 18-летний Педри провел всего 2 матча за команду и не отметился результативными действиями. В прошлом году - 37 матчей, 3 гола и 3 передачи.
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