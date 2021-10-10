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Педри вскоре подпишет новый контракт с Барселоной

Испания
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Игрок останется в Каталонии

Педри вскоре подпишет новый контракт с Барселоной

AS

Новина українською

"Барселона" находится в финальной стадии переговоров c полузащитником Педри на счет нового контракта. Есть некоторые разногласия: клуб хочет продлить договор на пять лет, а футболист рассчитывает на меньший срок. Один из вариантов - "3+2".

Отмечается, что в новом соглашении будет обозначена сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний Педри провел всего 2 матча за команду и не отметился результативными действиями. В прошлом году - 37 матчей, 3 гола и 3 передачи.

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В статье: Барселона Педри
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Источник:
Mundo Deportivo

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