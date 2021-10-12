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Барселоне разрешили заполнять Камп Ноу на 100%
Поможет ли это исправить турнирное положение?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" получила разрешение полностью заполнять стадион на домашних играх, сообщает Diario Sport.
Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес сообщил о снятии ограничений на посещение культурных и спортивный мероприятий.
Таким образом, в ближайших матчах "Камп Ноу" сможет заполняться на 100 процентов.
Напомним, что Каталония была одной из последних территорий в Испании, которая разрешила полную вместимость своих стадионов. До сегодняшнего разрешения Камп Ноу можно было заполнить только на 60%.
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