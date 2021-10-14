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Барселона хочет продать Коутиньо в Ливерпуль ближайшей зимой
В этом заинтересован президент клуба
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к возвращению в "Ливерпуль". Трансфер может состояться уже ближайшей зимой, информирует El Chiringuito.
Согласно сведениям источника, Коутиньо хочет продать президент "Барселоны" Жоан Лапорта. "Ливерпуль" готов вернуть бразильца в ближайшее трансферное окно.
Напомним, Коутиньо перешёл в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
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