Примера. Барселона - Валенсия 3:1. Кулес показали характер перед Динамо

"Барселона" после двух поражений подряд вернулась на победный путь против очень неприятного соперника. Наверное, это один из лучших матчей "Кулес" в сезоне.

Причем началось все ужасно для хозяев - уже на 5-й минуте капитану "Валенсии" Хосе Гайя удался дальний удар чудовищной силы, после которого у тер Штегена не было никаких шансов - 0:1.

Тем не менее, "Барса" не опустила руки, как ранее с "Бенфикой" и "Атлетико", а сохранила структуру и пошла отыгрываться. Игра у Депая и Фати шла с самого начала, Бускетс старался максимально их загружать из полузащиты, и это сработало.

1+1 - @Memphis ???????? has scored & provided an assist both in a single game for the firs time for @FCBarcelona in all competitions. The Dutch has done it for the first time in a single league game at home since August 2019 for Lyon vs Angers (2+1). Responsibility#BarcelonaValencia pic.twitter.com/PZuul4cPir — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2021

На 13-й минуте Ансу после паса Мемфиса сравнял счет - вышло не так эффектно, как у Гайя, но тоже эстетично.

Конечно, "Барса" после гола еще добавила. Был и контроль мяча, и подборы на чужой половине, и забросы в штрафную - в общем, типичные каталонцы. "Валенсия" какое-то время держалась, но без контратак вскоре выдохлась и пропустила второй - Фати заработал пенальти, а Депай его реализовал. Да-да, опять эти двое.

После перерыва "Барса" напомнила, что Месси у нее больше нет, а Куман еще есть, едва не упустив победу. Зачем "Кулес" отдали инициативу сопернику, который был в шоковом состоянии - большая загадка. Солер даже в штангу попал прежде, чем "Барса" вновь проснулась.

Концовка встречи прошла вновь по ее сценарию. Дебютный выход Агуэро, дебютный гол Коутиньо - все это было, что называется, для истории. Гости здесь исполняли роль манекенов.

2011 - Sergio Agüero ???????? has returned @LaLigaEN more than ten years since his last game on 21st May 2011 when Gavi ????????, his current mate, was 6 years old & 289 days. Welcome@FCBarcelona #BarcelonaVsValencia pic.twitter.com/C6qGgu8uPF — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2021

В таблице "Валенсия" после поражения осталась 9-й с 12 очками; "Барса" же поднялась на 7-е место с 15 баллами и матчем в запасе. Дальше по календарю у команды Кумана киевское "Динамо", которому надо сыграть намного лучше "Летучих мышей", если оно хочет отобрать у каталонцев очки. С выходом Фати они пошли на поправку.

9-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Валенсия" - 3:1

Голы: Фати, 13, Депай, 41 (с пенальти), Коутиньо, 85 - Гайя, 5

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Мингеса, 71), Пике, Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Нико Гонсалес, 71) - Дест (Агуэро, 87), Депай, Фати (Коутиньо, 59)

"Валенсия": Силлессен, Фулькье (Муса, 75), Паулиста, Диахаби, Гайя - Гильямон (Элдер Кошта, 86) - Дуро (Мараньян, 59), Солер, Васс, Гедеш (Черышев, 75) - Гомес (Вальехо, 86)

Предупреждения: Гави, 20, Бускетс, 32 - Гайя, 39, Фулькье, 63, Гомес, 82