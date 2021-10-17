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Примера. Барселона - Валенсия 3:1. Кулес показали характер перед Динамо

Испания
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(1 голосов)

Фати тащит изо всех сил

Примера. Барселона - Валенсия 3:1. Кулес показали характер перед Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после двух поражений подряд вернулась на победный путь против очень неприятного соперника. Наверное, это один из лучших матчей "Кулес" в сезоне.

Причем началось все ужасно для хозяев - уже на 5-й минуте капитану "Валенсии" Хосе Гайя удался дальний удар чудовищной силы, после которого у тер Штегена не было никаких шансов - 0:1.

Тем не менее, "Барса" не опустила руки, как ранее с "Бенфикой" и "Атлетико", а сохранила структуру и пошла отыгрываться. Игра у Депая и Фати шла с самого начала, Бускетс старался максимально их загружать из полузащиты, и это сработало.

На 13-й минуте Ансу после паса Мемфиса сравнял счет - вышло не так эффектно, как у Гайя, но тоже эстетично.

Конечно, "Барса" после гола еще добавила. Был и контроль мяча, и подборы на чужой половине, и забросы в штрафную - в общем, типичные каталонцы. "Валенсия" какое-то время держалась, но без контратак вскоре выдохлась и пропустила второй - Фати заработал пенальти, а Депай его реализовал. Да-да, опять эти двое.

После перерыва "Барса" напомнила, что Месси у нее больше нет, а Куман еще есть, едва не упустив победу. Зачем "Кулес" отдали инициативу сопернику, который был в шоковом состоянии - большая загадка. Солер даже в штангу попал прежде, чем "Барса" вновь проснулась.

Концовка встречи прошла вновь по ее сценарию. Дебютный выход Агуэро, дебютный гол Коутиньо - все это было, что называется, для истории. Гости здесь исполняли роль манекенов.

В таблице "Валенсия" после поражения осталась 9-й с 12 очками; "Барса" же поднялась на 7-е место с 15 баллами и матчем в запасе. Дальше по календарю у команды Кумана киевское "Динамо", которому надо сыграть намного лучше "Летучих мышей", если оно хочет отобрать у каталонцев очки. С выходом Фати они пошли на поправку.

9-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Валенсия" - 3:1

Голы: Фати, 13, Депай, 41 (с пенальти), Коутиньо, 85 - Гайя, 5

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Мингеса, 71), Пике, Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Нико Гонсалес, 71) - Дест (Агуэро, 87), Депай, Фати (Коутиньо, 59)

"Валенсия": Силлессен, Фулькье (Муса, 75), Паулиста, Диахаби, Гайя - Гильямон (Элдер Кошта, 86) - Дуро (Мараньян, 59), Солер, Васс, Гедеш (Черышев, 75) - Гомес (Вальехо, 86)

Предупреждения: Гави, 20, Бускетс, 32 - Гайя, 39, Фулькье, 63, Гомес, 82

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В статье: Барселона Валенсия
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Комментарии (48)
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МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:30
За ДК!!!! нехай барсотушка заглотне в ЛЧ
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+1
-5
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МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:10
не попади гравець валенсії в штангу, а попади в ворота, і тут би в переляканої барси води з одного місця відійшликуман почав би метатись а піке - верещати як свиня! і барсотушка від страху б посипалась, а так відскочили
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+1
-8
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:10
А если бы у бабки был х*й то была бы она дедкой
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+8
0
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МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:11
але ж ти якось з цим живеш
+1
-8
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:17
Я живу с молодой, умной и красивой женой , а с чем Ты живёшь, Витя , я хз
+6
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 00:19
С чапманом. С кем же ещё это желтопузое насекомое может сосуществовать?
+5
0
avatar
Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:22
+3
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:22
Алекс! Получается он просто дрочит??? Я так понимаю там один и тот же человек на все аккаунты
+2
0
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МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:27
ви хоча б щось новеньке нафантазували, кабачкові онаністи а то зовсім обмежені стали
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 00:31
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh) Ну да. И сейчас, читает наши комментарии и рукоблудит.
+2
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:38
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh), впевнений, що якщо твоя умная і красівая жена була б знайома зі мною, то вона за тебе б ніколи не вийшла але нажаль я лише один, а жінок багатохоча це добре, що є з кого вибирати
0
-3
avatar
Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:47
Витек, где твоя подруга единственная, Чапман?
+2
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:48
Витя, мой любезный друг!!! Я искренне рад, что ты успешен среди женщин и в жизни , и не смотря на то, как ты себя ведёшь на форуме , я тебе желаю только всего наилучшего! И безусловно, если бы был выбор между мной и тобой выбрали бы меня
+2
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:53
Алекс ты веришь , что взрослый, состоявшийся мужчина может вести себя так провокативно на футбольном форуме в ветке команды которая даже его не касается?)
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 00:58
Мужчина? Да это малолетка прыщавая. Писать всякое дерьмо, много ума не надо. Зачем это читать и чапманские картинки рассматривать? Пусть тешатся, лишь бы не плакали и мамку не раздражали.
+1
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 01:03
Да я же все надеялся , что Витя меня в паб позовёт, на матч сборной Украины! Ребрышек покушать , ситуацию в стране обсудить под бокал пива , а оно все гадит и гадит...шо за человек этот Витя???
+1
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 01:03
не вважаю себе людиною, що відбулася, бо є дуже багато нереалізованих ідей та починань. Та й дві третини життя як мінімум ще попереду але знаю одне, що більшість поважаючих себе жінок обере божественний секс і драйв ніж греко-римську боротьбу з кнуром, як кажуть мої подруги в інстаграмі
0
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 01:07
На "понимании" 'уважающих себя женщин' ты, Витя и спалил окончательно себя и свой возраст)))
+1
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 01:07
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh), сорян, але біженцям харчами не допомагаю
0
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 01:10
Понятие "беженец" для тебя нераскрыто , хотя слово не сложное и почти не имеет двояких смыслов. Я не беженец, если что
0
0
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Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 00:05
Ну середняка ла лиги мы уж, как-то... Но в ЛЧ такой детский сад не прокатит. Будут рвать...
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0
0
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:07
Кто, ДК?
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 00:10
Не, ну эти то понятно.. Там подальше уже которые...
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.10.2021 в 00:14
Так навіть у своєму "провалі" ми знаємо, хто фаворит зустрічі Утім тут буде матч перемога будь-якого суперника у мене особливого захвату не викликає Хоч перемога ДК спричинить більше емоцій. Бо інша буде трошки буденною
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0
-1
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МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:17
відколи перемога барси в лч є буденністю? в Динамо шанси є і при тому непогані. бачив, як гравці валенсії проходили по центру наче на тренуванні чи повилазило?
0
-3
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:18
Олег, не переживай! На ЛЧ они вытянут точно , а на больше и нет ожиданий
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 00:05
Вспомнилось мне как я первый раз побывал на Камп Ноу. Тогда также Барса играла против Валенсии ( октябрь 2010) и так же Барса пропустила первыми, а во втором тайме Иньеста и Пуйоль исправили ситуацию и победили 2-1. Приятно вспомнить и обязательно за это
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+3
0
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:06
Ай, Алекс, раньше Барселона гарантированно забивала больше, чем ей, а сейчас пропущенные сразу голы пугают.
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+4
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 00:20
Единственный матч на камп ноу что видел 5:2 против Валенсии- это просто оргазм я этого никогда незабуду
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 00:23
А представь моё состояние, когда с 17го ряда на Камп Ноу я наблюдал изнасилование Реала ( 5– 1 )
+5
0
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МЕS QUE UN CLUB
18.10.2021 в 00:25
почалось барселонські збоченці дістали кабачки і давай мріяти
+1
-3
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 01:13
Алекс , тут кому-то может стать плохо при упоминании этих матчей! И не факт , что совершеннолетние)))
0
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
18.10.2021 в 00:04
Н-да Динамо буде важкувато грати з такою Барселоною.
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+1
0
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:04
А с кем Динамо легко играть?
Ответить
+3
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
18.10.2021 в 00:07
Сижу и думаю, и не нахожу ответа.
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.10.2021 в 00:03
Нам би такий "провал у грі"... Трошки пропустив і без мого нагляди пропустили Потім, наприкінці матчу, потягнувся за пляшечкою ко... Ко... зупинив цей неправильний рух Це короткий виклад Докладно по одній грі особливо нема чого судити. Клас футболістів вже видно, проте клас команди Поки НЕСТАБІЛЬНО!
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0
0
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:02
Приятно. Фати впечатляет, но это было ожидаемо.
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+5
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2021 в 01:00
Фати - это будущее Барселоны! (Возможное) по потенциалу , на свои годы, он лучше Месси и Роналду , единственный кого с ним можно сравнить это Мбаппе. Но с Мбаппе сыграло злую шутку победа на ЧМ в возрасте 19 лет и трансфер/зарплата в псж годом ранее...он не мог не словить звездую болезнь! Посмотрим ,что будет с Фатти
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+1
0
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йоперний театр (Наш футбол)
18.10.2021 в 00:01
Вітаю Барселону. Перший тайм, недивлячись на пропущений, відіграли супер. А ось початок другого провалили повністю. Думав буде 2:2.
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+2
0
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МЕS QUE UN CLUB
17.10.2021 в 23:59
сталося чудо перелякана барса вже ж перемогла
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0
-6
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Red_Cat (Салоники)
18.10.2021 в 00:01
а вот и геи-мадридасты подтянулись.
Ответить
+5
-1
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 00:03
Да этого желтого чмошника нигде не видно, кроме веток Барселоны. Так что какой из него мадридаст.
+5
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.10.2021 в 00:06
Не наїжджайте на "нетрадиційно-хейтерського" вболівальника клубу, про який він не пропускає жодної згадки.
+3
-1
Algrab (Костопiль)
17.10.2021 в 23:56
Випадковість. буває...
Ответить
+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
17.10.2021 в 23:59
Да Алграб, это случайно так получилось. В игре с Динамо исправимся.
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
18.10.2021 в 00:15
Хрєн тобі...
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 00:17
А тебе кабачок.
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 01:01
Ух ты. Мы там пока общаемся вверху, вы тут овощами торгуете?
0
0


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