Примера. Барселона - Валенсия 3:1. Кулес показали характер перед Динамо

"Барселона" после двух поражений подряд вернулась на победный путь против очень неприятного соперника. Наверное, это один из лучших матчей "Кулес" в сезоне.

Причем началось все ужасно для хозяев - уже на 5-й минуте капитану "Валенсии" Хосе Гайя удался дальний удар чудовищной силы, после которого у тер Штегена не было никаких шансов - 0:1.

Тем не менее, "Барса" не опустила руки, как ранее с "Бенфикой" и "Атлетико", а сохранила структуру и пошла отыгрываться. Игра у Депая и Фати шла с самого начала, Бускетс старался максимально их загружать из полузащиты, и это сработало.

1+1 - @Memphis ???????? has scored & provided an assist both in a single game for the firs time for @FCBarcelona in all competitions. The Dutch has done it for the first time in a single league game at home since August 2019 for Lyon vs Angers (2+1). Responsibility#BarcelonaValencia pic.twitter.com/PZuul4cPir