Иньеста: У Барсы подходящий состав, чтобы выиграть класико и Ла Лигу

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о шансах клуба в предстоящем "класико". "Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", – приводит цитату испанца ESPN.

"Я думаю, что болельщики "Барселоны" всегда настроены оптимистично, и это чувство даже сильнее, когда дело касается класико. Они будут с нетерпением ждать игры, хорошей игры их команды и победы.

У "Барселоны" подходящий состав, чтобы выиграть класико и Ла Лигу. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", – сказал Иньеста.

Напомним, что главный матч испанского футбола "Барселона" – "Реал" состоится 24 октября. Начало – в 17:15 по киевскому времени.