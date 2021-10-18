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Иньеста: У Барсы подходящий состав, чтобы выиграть класико и Ла Лигу

Испания
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Легенда настроена оптимистично

Иньеста: У Барсы подходящий состав, чтобы выиграть класико и Ла Лигу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о шансах клуба в предстоящем "класико". "Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", – приводит цитату испанца ESPN.

"Я думаю, что болельщики "Барселоны" всегда настроены оптимистично, и это чувство даже сильнее, когда дело касается класико. Они будут с нетерпением ждать игры, хорошей игры их команды и победы.

У "Барселоны" подходящий состав, чтобы выиграть класико и Ла Лигу. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", – сказал Иньеста.

Напомним, что главный матч испанского футбола "Барселона" – "Реал" состоится 24 октября. Начало – в 17:15 по киевскому времени.

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В статье: Андрес Иньеста Эль Класико Барселона
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Источник:
espn.com

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