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Куман - перед Эль-классико: Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха

Испания
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Тренер имеет положительные емоции перед поединком

Куман - перед Эль-классико: Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий перед матчем с "Реалом" в 10-м туре Ла Лиги.

"Это важная игра. Мы можем показать, что "Барселона" на правильном пути, поэтому результат важен. Мы должны играть без страха и с желанием победить с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения.

Я не знаю, не верят ли люди в нас, но у нас нет этого неверия в себя. Явного фаворита нет. Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха", – сказал тренер.

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В статье: Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Diario Sport

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