Куман - перед Эль-классико: Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий перед матчем с "Реалом" в 10-м туре Ла Лиги.

"Это важная игра. Мы можем показать, что "Барселона" на правильном пути, поэтому результат важен. Мы должны играть без страха и с желанием победить с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения.

Я не знаю, не верят ли люди в нас, но у нас нет этого неверия в себя. Явного фаворита нет. Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха", – сказал тренер.