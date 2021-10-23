Куман: Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает меня

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал очередные слова поддержки в свой адрес от президент "блауграны" Жоана Лапорты.

"Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает Кумана. Я чувствую, что клуб и президент поддерживают меня. И все равно я знаю, что все зависит от результатов.

Мы хотим, чтобы наши "кулес" (фанаты) были довольны", – рассказал голландец.