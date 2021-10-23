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Куман: Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает меня

Испания
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Рональд знает про поддержку от президента

Куман: Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает меня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал очередные слова поддержки в свой адрес от президент "блауграны" Жоана Лапорты.

"Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает Кумана. Я чувствую, что клуб и президент поддерживают меня. И все равно я знаю, что все зависит от результатов.

Мы хотим, чтобы наши "кулес" (фанаты) были довольны", – рассказал голландец.

"Сине-гранатовые" сыграют на "Камп Ноу" против "сливочных" завтра, 24-го октября. Начало встречи - 17:15.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Diario Sport

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