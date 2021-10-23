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Куман: Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает меня
Рональд знает про поддержку от президента
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал очередные
"Лапорте необязательно каждую неделю говорить, что он поддерживает Кумана. Я чувствую, что клуб и президент поддерживают меня. И все равно я знаю, что все зависит от результатов.
Мы хотим, чтобы наши "кулес" (фанаты) были довольны", – рассказал голландец.
"Сине-гранатовые" сыграют на "Камп Ноу" против "сливочных" завтра, 24-го октября. Начало встречи - 17:15.
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