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Сразу семь ключевых игроков не попали в заявку Барселоны на матч с Алавесом
Много футболистов находятся в лазарете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязаности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан выбрал состав на матч 12-го тура Ла Лиги против "Алавеса".
Вне игры оказался хавбек Серджи Роберто, у которого есть проблемы с четырехглавой мышцей бедра. Кроме него, продолжают восстанавливаться после травм Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фати, Педри, Френки де Йонг и Мартин Брэйтуэйт.
Добавим, что в заявку попали два молодых футболиста "Барсы Б", в которой ранее работал Бархуан: 19-летний вингер Абде и 20-летний центральный полузащитник Альваро Санс.
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