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Сразу семь ключевых игроков не попали в заявку Барселоны на матч с Алавесом

Испания
(2 голосов)

Много футболистов находятся в лазарете

Сразу семь ключевых игроков не попали в заявку Барселоны на матч с Алавесом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязаности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан выбрал состав на матч 12-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Вне игры оказался хавбек Серджи Роберто, у которого есть проблемы с четырехглавой мышцей бедра. Кроме него, продолжают восстанавливаться после травм Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фати, Педри, Френки де Йонг и Мартин Брэйтуэйт.

Добавим, что в заявку попали два молодых футболиста "Барсы Б", в которой ранее работал Бархуан: 19-летний вингер Абде и 20-летний центральный полузащитник Альваро Санс.

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В статье: Барселона Серхи Бархуан Алавес
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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
30.10.2021 в 15:33
Кто то из барселонцев помнит ещё, а когда Дембеле получил последнюю ...надцатую травму, сколько уже месяцев прошло? И шо это была за травма?
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+1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
30.10.2021 в 15:59
Летом, на Евро. Эх сколько ненужного хлама в Барсе накопилось ((( процентов 80 игроков надо на рынок вывозить
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0
0
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Spokoyno (Київ)
30.10.2021 в 16:02
Оклад встановлено можна і на лікарняний! Поміркував Усман та замовив піцу з Кока-Колою
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
30.10.2021 в 16:11
Этот на больничку косит, Умтити за прогрев лавки миллионы получает и не парится вообще. В общем нормально пацаны пристроились, а вы и дальше платите им бабки, л.охи
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