Сразу семь ключевых игроков не попали в заявку Барселоны на матч с Алавесом

Исполняющий обязаности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан выбрал состав на матч 12-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Вне игры оказался хавбек Серджи Роберто, у которого есть проблемы с четырехглавой мышцей бедра. Кроме него, продолжают восстанавливаться после травм Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фати, Педри, Френки де Йонг и Мартин Брэйтуэйт.

Добавим, что в заявку попали два молодых футболиста "Барсы Б", в которой ранее работал Бархуан: 19-летний вингер Абде и 20-летний центральный полузащитник Альваро Санс.