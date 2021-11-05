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Источник: Ньюкасл готов побороться за тер Штегена
Но шансы на трансфер сомнительны
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" заинтересован во вратаре "Барселоны" Марк-Андре тер Штегене, сообщает El National. Англичане готовы выложить за 29-летнего немца 55 миллионов евро.
Возможно, "Ньюкасл" заплатит и больше, поскольку немец является приоритетной трансферной целью руководства "сорок".
Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в "Барселоне" и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию.
Сообщается, что "Ньюкасл" попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.
В этом сезоне Марк-Андре провел 13 игр, из которых 4 отстоял "насухо". Портал Transfermarkt оценивает голкипера в те же 55 миллионов евро.
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