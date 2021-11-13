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Барселона продлит контракт с 17-летним игроком основного состава
Наставник клуба хочет сохранить своего почти тезку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" находится на финальном этапе переговоров на счет продления контракта с воспитанником Ла Масии Гави. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.
Новое соглашение будет долгосрочным с постепенным увеличением зарплаты (из года в год). Новоиспеченный наставник "блауграны" Хави одобрил предложение совета директоров клуба по сохранению полузащитника.
Отметим, что Гави находится в Барселоне с 2015-го года - в 10-летнем возрасте он перешел из академии Бетиса в Ла Масию. Дебютировал за первую команду хавбек 29 августа этого года в матче против "Хетафе". С того времени в его активе уже 14 встреч за "блауграну", а также три за сборную Испании.
Напомним, что контракт Гави с "Барселоной" действителен до 2023 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего испанца в 25 млн евро.
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