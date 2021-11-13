Барселона продлит контракт с 17-летним игроком основного состава

"Барселона" находится на финальном этапе переговоров на счет продления контракта с воспитанником Ла Масии Гави. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

Новое соглашение будет долгосрочным с постепенным увеличением зарплаты (из года в год). Новоиспеченный наставник "блауграны" Хави одобрил предложение совета директоров клуба по сохранению полузащитника.

Отметим, что Гави находится в Барселоне с 2015-го года - в 10-летнем возрасте он перешел из академии Бетиса в Ла Масию. Дебютировал за первую команду хавбек 29 августа этого года в матче против "Хетафе". С того времени в его активе уже 14 встреч за "блауграну", а также три за сборную Испании.

Напомним, что контракт Гави с "Барселоной" действителен до 2023 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего испанца в 25 млн евро.